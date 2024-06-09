2.0E電輔車上路 北北桃7月起要投保 中市暫不跟進

桃園自2018年推行免費公共自行車傷害保險，至今投保率超過72.5%，為進一步提升，交通局規定7月1日起使用2.0E電輔車一定要投保，使用2.0一般車也至少要填寫投保意願書，否則將無法使用2.0系統服務；台中截至今年4月投保率73%，雖暫無跟進打算，但會視未來車輛增加情況評估。

桃園YouBike使用率高，但免費的公共自行車傷害保險推行工作不容易，起初2、3年投保率僅2、3成，前年提高到4成，直至去年才大幅提升，目前投保率逾7成，仍在成長。

據交通部道安資訊查詢網資料顯示，桃園去年與YouBike、一般自行車和電動自行車等慢車有關的交通事故死傷人數共2133名，今年第一季也有533名，交通安全及保障用路人權益成重要課題；交通局調查，不願投保的民眾以拒絕提供個人資料居多，也有人因為對保單不了解而未投保。

桃園考量2.0系統車輛騎行比1.0系統輕鬆省力，2.0E電輔車在電力系統加持下，起步提速又比一般車容易，為確保民眾騎行時的安全和權益，市府官員日前與雙北開會，三都決議齊推2.0E電輔車須強制投保才能租借，2.0一般車至少要填寫投保意願書，否則7月1日之後都無法使用。

桃園市交通局表示，傷害險保障被保險人騎行過程因意外事故死亡、失能或住院，能憑單據向保險公司申請理賠，理賠金額最高1百萬元，住院單日最高理賠1千元，雖然一般車不強制，但還是呼籲民眾都能投保。

台中市交通局表示，台中去年YouBike總騎乘約1710萬人次，事故出險件數64件，比例約0.0004%，目前未規定使用者須保險才可租借，但是未來車輛數增加，會研擬評估是否跟進。