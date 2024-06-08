立委組隊參加龍舟賽吊車尾 韓國瑜嘆「立院3黨不過半」比賽步調也不一
彰化國際龍舟錦標賽今晚開幕，立法院長韓國瑜率立委組隊，和彰化縣、南投縣及台中市進行友誼賽，排名卻吊車尾；韓國瑜自嘲說，立院3黨不過半，划龍舟時也步調不一。
鹿港慶端陽系列活動－國際龍舟錦標賽，晚上在鹿港鎮福鹿溪水道開幕，彰化縣長王惠美邀請韓國瑜、立法院副院長江啟臣等人參加開幕式，原答應為開幕式鳴槍的韓國瑜，臨時決定脫下西裝，加入江啟臣等人組成的立院隊，和王惠美率領、由縣府局處長組成的彰化縣隊等隊伍進行友誼賽。
韓國瑜在開賽前說，先前立委們在立法院發生激烈肢體對抗，大家肌肉越來越發達，加上有海龍蛙兵出身的江啟臣擔任鼓手，立院隊的實力不錯。
而韓國瑜率領的立院隊和彰化縣、南投縣及台中市等隊伍進行友誼賽，結果由彰化縣拿下第1，立院隊則排名第4，賽後韓國瑜則自嘲說，立院3黨不過半，划龍舟時也步調不一。
彰縣府指出，今年鹿港國際龍舟錦標賽比賽獎金提高，第1名可獲得新台幣25萬元，比賽吸引118支隊伍，3200名選手同場較勁，而各組賽事從今天進行至10日，歡迎大家來欣賞熱血沸騰、精彩刺激的龍舟賽，為選手加油打氣。
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