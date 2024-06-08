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出席鹿港龍舟賽妙語如珠 韓國瑜「這席話」逗樂全場

聯合報／ 記者簡慧珍黃仲裕／連線即時報導
立法院長韓國瑜帶領立法院隊喊加油。記者簡慧珍／攝影
立法院長韓國瑜帶領立法院隊喊加油。記者簡慧珍／攝影

彰化縣2024鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽今起競速，118支隊伍集聚褔鹿溪開賽，今年首度有立法院職員組隊參賽最為吸睛，立法院長韓國瑜為政府機關隊伍友誼賽鳴槍，副院長江啟臣和彰化縣長王惠美各擔任鼓手。韓國瑜說，立委經過會期練就一身肌肉；妙語如珠逗得全場哈哈笑。

「鹿港慶端陽」邁入第47年，鹿港「國際龍舟錦標賽」是中台灣規模最大、歷史最悠久的龍舟賽，遇疫情停辦3年，去年復辦就有98隊參加，今年再增20隊，隊職員多達3千人，不僅國內船艇運動好手盡出，還有兩隊遠自美國來參加。

王惠美和彰化縣龍舟委員會主委縣議員凃淑媚以地主之姿，歡迎陳玉珍等多名立法委員、中部縣市政府代表、30多名彰化縣鄉鎮長及縣議員。

王惠美說，鹿港慶端陽不只划龍舟，還在鹿港公會堂、國定古蹟鹿港龍山寺、縣定古蹟文武廟舉辦「魯班公宴、夏日綜藝嘉年華、親子遊樂粽動員，縣府首次與日本療癒系IP「角落小夥伴」合作，在鹿港老街等地布燈，有大型「角落小夥伴」可愛公仔陪大家共度端午節

立法院長韓國瑜妙語如珠，先說一個多月前受王惠美盛情邀請組隊，相信立法委員經過會期間四次開會都練就一身肌肉，等一下划龍舟「不比不知道，一比嚇一跳。」原來立法院隊這麼脆弱。語畢，台下觀眾都哈哈笑。韓國瑜也談端午節的祈福、驅邪意義，期待端午節祈福驅邪把所有邪惡都擋在台灣之外。

立法院和中部三縣市的龍舟隊進行友誼賽，韓國瑜鳴槍，4艘龍舟齊發，彰化縣隊由王惠美領軍一馬當先，台中市、南投縣緊追在後，立法院隊果然「禮讓」一路追趕。彰化縣隊先馳得點，隊友鬆一口氣「終於有一次拿第一名」。

接下來兩天有中華職棒「味全龍啦啦隊」，國際友人隊伍的精彩賽，端午連假龍舟賽期間都有免費接駁專車，載遊客順遊鹿港彰濱工業區白蘭氏健康博物館、緞帶王觀光工廠和台灣玻璃館等觀光工廠。

彰化縣2024鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽今起開賽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣2024鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽今起開賽。記者簡慧珍／攝影

划龍舟 江啟臣 王惠美 端午節 韓國瑜 鹿港 龍舟賽

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