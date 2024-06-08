拍台中燈會「蟲洞」手機受損 9人求償中市府平均賠3984元

今年中台灣元宵燈會在台中登場，有遊客哀號拍攝中市建設局負責的「龍之異次元」穿越蟲洞燈區時，造成手機感光元件損壞，抱怨索賠一拖2個月，到4月底才進入協商，手續繁瑣。建設局說，有9名遊客要求賠償，過程積極協調處理，今年首次在燈會使用雷射光營造燈區，未來燈區策展已滾動檢討，將在採購契約納入民眾財損保險。

市議員張芬郁說，「龍之異次元」使用大量雷射光束，有遊客陸續反映，拍完「蟲洞」後，手機感光元件損壞，再拍其他照片出現紫色斑點。她立即通知市府盡快貼出警示公告，以及增派人力宣導。

吳姓男遊客表示，他是在今年二月燈會期間發現手機受損後，打電話向建設局查詢如何索賠？建設局拖了2個多月，安排4月下旬和廠商協議，剛開始只同意賠償1000元，且在上班時段到指定地點協議，讓他跳腳，最後獲賠約6000元，賠償手續又繁瑣，他感受不到誠意。

張芬郁認為，市府雖現場貼公告，但有的遊客進入蟲洞忙著低頭閃雷射光，未注意到告示，要求未來市府舉辦相關活動時，應事先檢查確認現場布置，移除有危險疑慮的設置，與廠商擬定的合約也必須顧及財物損失，保障遊客權益。

建設局說明，建設局在2月18日上午接獲民眾反映，前一晚經過蟲洞拍照時，雷射光造成手機損壞，當天開園前，緊急增派人力搭配告示、廣播提醒民眾「經過蟲洞時，不要使用手機拍照」。

建設局統計，燈會結束後計有9名遊客要求賠償，過程積極協調處理，並洽其他縣市辦理燈會有無類此案例與處理方式，後由施工廠商協調，並完成賠償，總計賠償3萬5857元。

建設局說，若未來空間營造使用雷射光進行，將加強使用規範審核與測試，並提前於燈區入口、排隊動線增設告示及提醒標語，搭配現場人員提醒，避免類似情況發生。