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台中修繕農路提升運輸效率 助力大坑竹筍行銷

中央社／ 台中8日電

台中盛產竹筍，北屯大坑地區因土壤肥沃且氣候適宜為主要產地。為保障農民安全及提升農產運輸效率，台中市水利局改善農路，去年至今已完成21條農路修繕，提供便捷運輸道路。

中市水利局今天發布新聞稿指出，農路是農村發展的重要微血管，連接農田、集貨室、加工室及銷售市場，許多農路因長年雨水侵蝕、日照曝曬及農機具重壓而破損不堪，加上極端氣候影響，降雨量遠超過排水設施負荷，導致路基淘空而中斷道路。

北屯大坑區為竹筍主要產地，種植面積約300公頃，年產量約6000公噸，主要品種為綠竹筍、桂竹筍及麻竹筍。大坑竹筍質地脆嫩、味道鮮美，富含纖維和多種營養成分，深受饕客喜愛。每到產季，竹筍運輸需求旺盛，農民忙於山上採收。

為保障農民運輸安全及生命財產，水利局改善北屯區農路，自去年起至今，已在大坑里、民德里、民政里及東山里完成21條農路修繕，提供安全便捷的農產運輸道路。

水利局表示，農路維護計畫是一項綜合性努力，透過改善農村基礎設施，促進農業發展，提升農民生活。市府每年持續編列預算改善農路，並向農業部農村發展及水土保持署爭取農路、野溪改善經費，造福台中市農民。

台中市 水利局 農民

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