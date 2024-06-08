別再「媳婦熬成婆」！溪湖表揚模範婆媳 她四代同堂說秘訣

婆媳問題自古難解，彰化縣溪湖鎮婦女會今表揚17對模範婆媳；模範婆婆陳桂英表示，媳婦熬成婆已是過去式，現在的婆婆要觀念跟得上時代，懂得體諒媳婦並尊重媳婦的娘家。

溪湖鎮婦女會在溪湖鎮中山堂舉辦表揚活動，10隊婦女才藝表演，80名婦女會及國民黨的績優基層幹部、17對模範婆媳接受獻花表揚，立法委員謝衣鳯代表致贈10名弱勢婦女每人兩千元端午禮金；中山堂沒冷氣而擠滿人，被打趣活動「溫暖」十足。

溪湖鎮各鄰里推選出來的模範婆媳都家庭和樂人丁興旺。模範婆婆陳桂英與三名已成家的兒子同住，子孫四代同堂；陳桂英說，長孫24歲，代表她與媳婦同住至少25年，當婆婆不能再有「多年媳婦熬成婆」思想，更不能擺出傳統婆婆的架子對待和要求媳婦，要想著媳婦是親家辛苦養大的女兒嫁過來，婆婆要用愛護自家女兒的態度去對待。

「當婆婆，觀念要跟得上時代。」陳桂英又說，媳婦有娘家也要顧娘家，婆婆要懂得尊重，要有肚量，不能要求媳婦非如何不可，且婆婆應該經營自己的生活和結合社會脈動參加團體、報名課程。

溪湖鎮婦女會理事長、縣議員陳玉姬擅長「四句聯」，說「五月五，過端午，划龍舟，過端午，你包粽子我跳舞。」婦女會鼓勵婦女參與社會團體活動，學習各種才藝，今邀請社會處長王蘭心頒獎，婦女及新住民福利科長黃麗絹說明相關福利權益並主持有獎徵答，期盼婦女都幸福快樂。