快訊

國會改革案政院提覆議 綠營大老稱「必敗命運難逃」：憲改不該再逃避

台東神秘「506」號大樓竟是台灣最重要連外網絡機房？知情人曝選址考量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別再「媳婦熬成婆」！溪湖表揚模範婆媳 她四代同堂說秘訣

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮婦女會表揚模範婆媳。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮婦女會表揚模範婆媳。記者簡慧珍／攝影

婆媳問題自古難解，彰化縣溪湖鎮婦女會今表揚17對模範婆媳；模範婆婆陳桂英表示，媳婦熬成婆已是過去式，現在的婆婆要觀念跟得上時代，懂得體諒媳婦並尊重媳婦的娘家

溪湖鎮婦女會在溪湖鎮中山堂舉辦表揚活動，10隊婦女才藝表演，80名婦女會及國民黨的績優基層幹部、17對模範婆媳接受獻花表揚，立法委員謝衣鳯代表致贈10名弱勢婦女每人兩千元端午禮金；中山堂沒冷氣而擠滿人，被打趣活動「溫暖」十足。

溪湖鎮各鄰里推選出來的模範婆媳都家庭和樂人丁興旺。模範婆婆陳桂英與三名已成家的兒子同住，子孫四代同堂；陳桂英說，長孫24歲，代表她與媳婦同住至少25年，當婆婆不能再有「多年媳婦熬成婆」思想，更不能擺出傳統婆婆的架子對待和要求媳婦，要想著媳婦是親家辛苦養大的女兒嫁過來，婆婆要用愛護自家女兒的態度去對待。

「當婆婆，觀念要跟得上時代。」陳桂英又說，媳婦有娘家也要顧娘家，婆婆要懂得尊重，要有肚量，不能要求媳婦非如何不可，且婆婆應該經營自己的生活和結合社會脈動參加團體、報名課程。

溪湖鎮婦女會理事長、縣議員陳玉姬擅長「四句聯」，說「五月五，過端午，划龍舟，過端午，你包粽子我跳舞。」婦女會鼓勵婦女參與社會團體活動，學習各種才藝，今邀請社會處長王蘭心頒獎，婦女及新住民福利科長黃麗絹說明相關福利權益並主持有獎徵答，期盼婦女都幸福快樂。

娘家 婆婆 媳婦 端午禮金

延伸閱讀

以精緻東方美學過端午！上下呈現茶花共賞的獨特儀式

端午送禮也內卷？6顆粽8349元賣光 分析師：面子工程影響

受地震山崩影響…嘉義縣山區觀光冷清 端午訂房率減少5成

高虹安帶路端午到新竹玩 明後天南寮舊港還有龍舟競賽

相關新聞

別再「媳婦熬成婆」！溪湖表揚模範婆媳 她四代同堂說秘訣

婆媳問題自古難解，彰化縣溪湖鎮婦女會今表揚17對模範婆媳；模範婆婆陳桂英表示，媳婦熬成婆已是過去式，現在的婆婆要觀念跟得...

鹿港慶端陽 小鎮光影藝術節點燈！日本角落小夥伴現身

「鹿港慶端陽，小鎮光影藝術節」與「角落小夥伴」合作，7日晚間於鹿港鎮舊鹿港溪水中舞台舉辦開燈儀式，彰化縣長王惠美說，小鎮...

危老獎勵明年歸零 中市推案暴增

危老建築都更獎勵預計明年5月歸零，建商瞄準老屋商機，中市迄今共核准689件六都第二，人口密度高的市區是推案熱區；老屋地價...

危老案首重睦鄰 爭取居民支持

危老建案首重鄰里關係，台北基泰建設施工造成地層塌陷，當初居民反映建築出現龜裂，業者卻未積極處理，事故後引發當地居民反彈。...

葉宏甲百年紀念特展 台漫「諸葛四郎」國漫館經典再現

台中國家漫畫博物館2月開幕至今朝聖人潮不斷，曾經風靡全台的英雄漫畫「諸葛四郎」的手稿與文物也典藏於此，而今天適逢作者葉宏...

迎產業園區 花壇房價先反映

被稱為「全台最大廢墟」的台灣民俗村，業者申請開發成產業園區，廠商雖未進駐，但地方看好將帶動周邊房價。房仲業者說，近1年多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。