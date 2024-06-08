鹿港慶端陽 小鎮光影藝術節點燈！日本角落小夥伴現身

「鹿港慶端陽，小鎮光影藝術節」與「角落小夥伴」合作，7日晚間於鹿港鎮舊鹿港溪水中舞台舉辦開燈儀式，彰化縣長王惠美說，小鎮光影藝術節即日起至8月4日，從鹿港溪至桂花巷藝術村、鹿港老街都有規劃燈區，今年還有日本遠道而來的「角落小夥伴」人偶與大家互動，可愛爆表。

王惠美說，縣府首度與日本療癒系IP「角落小夥伴」合作，將這群可愛又療癒的角色帶到鹿港，俗諺「一府、二鹿、三艋舺」，鹿港小鎮不僅榮獲首屆全臺經典小鎮，更獲臺灣城鎮品牌金獎的最高榮譽，歡迎大家在端午節三天連假到鹿港一遊。

王惠美說，8日傍晚在鹿港就有國際龍舟錦標賽開幕典禮，立法院長韓國瑜及副院長江啟臣等貴賓也將到福鹿溪一起參與，不僅有音樂會演出，龍山寺也舉辦南北管戲曲演出，亞太鹿港渡假村也有魯班公宴，鹿港鎮公所於文武廟、公會堂等場所也有系列活動，歡迎大家來鹿港慶端陽、嚐美食、玩民俗。

彰化縣龍舟委員會主委、縣議員凃淑媚表示，國際龍舟錦標賽今年參賽隊伍有118支，三天賽事約3200名選手同場較勁，龍舟賽事絕對精彩可期，還有邀請許多藝人歌手現場精彩演出，也有網路直播可觀賞。