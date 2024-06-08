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迎產業園區 花壇房價先反映

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

被稱為「全台最大廢墟」的台灣民俗村，業者申請開發成產業園區，廠商雖未進駐，但地方看好將帶動周邊房價。房仲業者說，近1年多花壇整體房價上漲5%至10%，各地工業用地有限，此區單坪價格17萬至21萬，雖比周邊略高，但比台中動輒單坪30萬起跳的行情，可望吸引台中業者來設廠。

彰化縣不動產開發商同業公會名譽理事長吳水富說，產業園區廠商進駐後，帶動就業機會，也會創造員工住屋需求，惠來產業園區臨近台74線快速道路，可連接台中市，有利產業聚落發展。

房仲業者王玉月表示，彰化縣都市計畫內的工業用地稀少，以花壇鄉附近的都計工業用地，每坪單價約16萬到18萬元，惠來產業園區單價略高，因為有整體規畫，包含汙水處理設施、綠地等，目前每坪單價17到21萬。

王玉月說，現今工業用地難覓，不只台中工業區，台中大里、霧峰的工業用地，每坪單價上看30多萬元，鄰近的彰化多在20萬以下，中彰之間往來交通快速，能吸引台中業主到彰化買地設廠，該產業園區鄰近台中，看好未來發展。

業界表示，惠來園區申請時各界觀望，如今環評已通過，現今整體房市熱絡，估計可帶動周邊鄉鎮房市。

房仲業 都市計畫

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