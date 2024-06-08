彰化花壇台灣民俗村舊址 將變產業園區

彰化縣曾名列台灣十大熱門觀光景點的台灣民俗村，921地震後結束營業，還被冠上「全台最大廢墟」之名。惠來產創公司表示，經整合土地，其中29公頃申請開發為產業園區，已通過環評，預計2026年營運，有50家工廠進駐。縣府表示，這是近20年來首個民間開發的產業園區，包含機械製造、金屬加工、醫療器材等產業。

NVIDIA輝達執行長黃仁勳訪台掀起AI旋風，各縣市爭相爭取投資。彰化縣長王惠美說，彰化基礎工業扎實，還有豐富的風電、太陽能等綠能，加上彰化有美味小吃，中科二林或二林精機園區能提供企業設廠，一定讓黃仁勳大滿足。

台灣民俗村1993年創立，創辦人施金山熱愛台灣民俗文化，蒐羅各地將被拆的古蹟遷到園區，保存不少老建築及文物，成為熱門景點，但921地震後沒落，甚至關園被法拍，也曾轉型飯店。

惠來產創公司2020年整合買地，將其中29公頃申請開發為產業園區。惠來產創表示，開發案已通過環評，也報備經濟部允許開發，最快7月向縣府申請地目變更。

園區內有民俗村時期的3棟歷史建築，分別為原北斗奠安宮、原麻豆林家古厝、原嘉義廖氏診所等。縣府文化局長張雀芬表示，北斗奠安宮希望把園區內的舊廟迎回北斗，已審議通過，但都市計畫尚未完成變更，廟方尚未送遷移計畫，目前與另2棟歷史建築仍原地保留。

中科二林園區有37家廠商進駐，縣議員張國棟批評，當初規畫時限制園區用水、用電，導致台積電等先進產業不能來投資，影響彰化產業與就業。王惠美說，中科二林面積630公頃，環評限制用水、用電影響發展，當初力邀台積電就因用水問題觸礁，要求中科管理局檢討相關限制，為輝達等更多高科技產業進駐彰化解套。

中科管理局長許茂新說，當初已限定低耗水、低耗能產業才能進駐，因此排除高耗能的半導體、晶元製造、面板製造、光電等產業，仍有很多符合資格的廠商有興趣，近日將在員林市舉辦招商說明會。