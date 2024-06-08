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地方采風／三義「霧鹿奇途」 帶動地方創生

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
32歲青年謝人傑自創「霧鹿奇途」品牌，鹿角蕨上板奇木別具特色。記者范榮達／攝影
32歲青年謝人傑自創「霧鹿奇途」品牌，鹿角蕨上板奇木別具特色。記者范榮達／攝影

苗栗縣三義鄉的霧和木材是32歲青年謝人傑生活重要元素，去年9月結合興趣，自創「霧鹿奇途」品牌賣起鹿角蕨，雖然草創時期一度不順，但苦撐半年漸漸打響名聲，甚至成為縣府重要活動的伴手禮，現在信心大增，盼未來結合上游製材廠、下游木雕業共創特色商品，帶動地方發展。

謝人傑因父親謝玉騰1991年開設木材行至今，從小到大見證了三義鄉木雕、木材產業的盛況與逐漸沒落。他雖與木頭結緣多年，高中與大學也念與木頭有關的森林科系，但出社會後未能加以運用，心裡總有「不務正業」感覺，直到2年多前有人送他一株鹿角蕨，苗栗縣政府與國立聯合大學推辦「地方創生工作坊」，開啟他的創生之路。

「霧鹿奇途」每一個字都有意義，除了「鹿」和「奇」分別代表鹿角蕨和奇木，「霧」是指三義經常起霧，「途」則有帶動地方創生的意義。

謝人傑說，養殖鹿角蕨主要是透過觀察它逐漸長大成形，紓解生活及工作壓力。雖然這門生意一開始有縣長鍾東錦認購加持，但身邊的人都不看好，家人也不支持，曾經擺攤好一段時間都沒賣出，不過後來靠著努力跑市集，漸漸獲得肯定，縣府今年4月辦理「竹竹苗菁夢想‧青年交流聚」創業座談會，伴手禮就選用他的產品。

對於未來，謝人傑不僅要繼續拓展市場，也嘗試寫計畫爭取更多的資源，盼將來可以串連「霧鹿奇途」周邊上游的製材場、下游的木雕等產業，提供獨特的體驗，帶動地方發展。

伴手禮 青年

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