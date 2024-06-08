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葉宏甲百年紀念特展 台漫「諸葛四郎」國漫館經典再現

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
國家漫畫博物館推出曾風靡全台的漫畫「諸葛四郎」特展，小朋友戴上「諸葛四郎」面具，與人形玩偶互動。記者洪敬浤／攝影
國家漫畫博物館推出曾風靡全台的漫畫「諸葛四郎」特展，小朋友戴上「諸葛四郎」面具，與人形玩偶互動。記者洪敬浤／攝影

台中國家漫畫博物館2月開幕至今朝聖人潮不斷，曾經風靡全台的英雄漫畫「諸葛四郎」的手稿與文物也典藏於此，而今天適逢作者葉宏甲百歲冥誕，國漫館特別推出「葉宏甲百年紀念」特展，帶領民眾重回諸葛四郎大戰魔鬼黨的年代。

葉宏甲1958年於「漫畫大王」周刊開始連載諸葛四郎，作品在1970年間風靡全台，後來不但改編成電視劇、舞台劇和電影，音樂才子羅大佑創作的經典歌曲「童年」也提到，承載台灣好幾代人的童年時光與成長回憶。

葉宏甲的兒子葉佳龍表示，父親最喜歡三國誌、廖添丁與日本戰國時代的故事， 15歲開始學習漫畫，26歲捲入白色恐怖事件被關一年，出獄後，創作主題就聚焦英雄故事， 34歲創作出諸葛四郎，此後便放棄穩定公職，開出版社追求漫畫夢。

葉佳龍說，父親生前遺願是希望能有諸葛四郎動畫，而他在2年前與創作團隊圓了父親的夢，而且是3D動畫，將在特展呈現給觀眾。此外，此次特展還包括不同時期、各種版本諸葛四郎。

文化部次長李靜慧說，藉此次國漫館與葉佳龍的合作，期望引發漫畫家對政府放心，進而願意將作品交給文化部妥善保存，並在園區陸續展出，讓作品不被遺忘。

動畫 國漫館 文化部

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