危老案首重睦鄰 爭取居民支持

危老建案首重鄰里關係，台北基泰建設施工造成地層塌陷，當初居民反映建築出現龜裂，業者卻未積極處理，事故後引發當地居民反彈。台中建商記取教訓，在舊社區開發新案，現和地方建立好關係，承租百年老宅，打造社區據點，做好敦親睦鄰，爭取居民支持。

基泰大直建案周邊都是3、50年的老舊建築，去年剛施工時，就有居民向建商反映，住家牆壁龜裂等問題，業者卻沒積極改善。直到9月基地塌陷導致周邊房屋倒塌，引發居民不滿。檢方更查出業者為趕工，將連續壁厚度從60公分縮為50公分，造成嚴重鄰損，更讓民眾對老舊社區建住宅感到憂慮。

台中建商也發現，危老建築改建要爭取周邊居民支持，化解疑慮，先要做好敦親睦鄰。南屯區萬和宮的危老案，整理百年老宅打造為咖啡屋據點，展覽基金會課輔偏鄉學童畫作，拉近與居民關係。

廖姓居民說，附近都是老屋，建商施工不慎，很容易影響這些老屋安全，建商願意敦親睦鄰是好事，更重要的是，施工過程中，如有交通動線問題或造成鄰損、人行道磚破損，希望建商也能盡快修復。

業者魏嘉銘說，有居民怕危老案改建大樓外觀太新穎，會與老屋、古蹟格格不入，他們取經上海寶格麗酒店建築外觀融入一旁古蹟建築經驗，在建築外觀也融入萬和宮磚牆、南屯老街特色，希望和原有社區成為一體。

華相建設總經理王世榮說，華相在南屯楓樹特區推出危老案「楓Park」，原為楓樹庄詩人簡揚華故居達觀堂，在社區內遍植原生種綠樹、八成為楓樹，與社區外千株楓樹相呼應。

南屯區黎明區二段「浤裕木業」舊工廠將推出危老案，建商舉辦「南屯好派」特展，探索南屯300年來的歷史與文化底蘊，吸引居民參與，展現建商融入在地善意，共同為生活圈創造特色。