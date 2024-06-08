危老獎勵明年歸零 中市推案暴增

危老建築都更獎勵預計明年5月歸零，建商瞄準老屋商機，中市迄今共核准689件六都第二，人口密度高的市區是推案熱區；老屋地價水漲船高，去年有建商單坪以175萬整合，地主卻開出每坪300萬天價。桃園市老屋多，但整體開發區素地仍多，建商建築量能有限，政策推動不易，核准176件居六都最末。

各地房價推升，市區土地難覓，建商相中危老建築都更改建商機，相關獎勵措施明年5月歸零，更推升危老都更案。國土署統計，危老獎勵上路6年來，中市核准689件平均每年115件，但2022年核准156件、2023年175件，這兩年案量爆發，更超車新北躍居六都第二。

不動產業者分析，台中有人口紅利支撐，除13、14期重劃區推案增加，危老建案也崛起，去年危老推案都是人口密度高的地區，例如人口最多的北屯區24件、西屯區23件，開發較早的北區17件、南區15件、西區12件。

大台中不動產開發公會理事長王至亮說，危老案購地貸款比一般建地多2至3成，吸引建商洽購，地價也創新高。豐邑機構總經理邱崇喆說，危老案整合不易，地主開價太高談不攏，去年在蛋黃區整合681坪危老土地，單坪開價174.9萬元，有鄰地地主開價超過300萬元，讓人咋舌。

嘉磐建設董事長魏嘉銘說，最近推新案，66名地主、基地1355坪，花1.5年整合；危老合建案成本高，「每坪成本若增加1萬元，要多賣3萬元來補」，合建地主不可能加錢，房價也因此墊高。

有建商說，危老案多為合建，原有地主常希望1坪換1坪，營造成本高，即使有危老獎勵也不夠，推出新案每坪得80萬元才能推案。

桃園市建管處表示，危老核准申請案188件，核准176件，危老都更需所有權人100%同意，整合困難，建商考量時間成本，多選擇整體開發區已經整理好的土地；目前申請重建案多以產權單純的小面積基地居多；目前危老案分散在各行政區，申請件數不多，與地價成長關聯性仍待研究。