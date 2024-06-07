爭取AI半導體進駐二林園區 王惠美盼水電限制解套

輝達執行長黃仁勳日前透露將在台建置新研發中心，彰化縣長王惠美今天指出，中科二林園區是中科面積最大的科學園區，希望用水用電的規定能解套，讓半導體等產業能進駐彰化。

輝達執行長黃仁勳日前透露將在台灣建置新的研發中心，經濟部長郭智輝昨天表示，輝達要到哪個城市，由輝達自己做決定，並由各城市自行爭取，政府歡迎國外廠商到國內任何城市。

王惠美上午參加中科二林消防分隊啟用典禮，接受媒體聯訪時也表態爭取AI以及半導體產業進駐彰化；王惠美指出，位在彰化二林鎮的中科四期二林園區，是中科面積最大的科學園區。

王惠美指出，二林園區最近招商速度慢，是因為環境影響評估規定，必須是用水少、用電少產業才能進駐，彰化縣爭取大型半導體公司設廠，就受到環評條文限制，未來希望中科管理局能針對園區未來發展做檢討及解套，讓更多高科技產業，如輝達、台積電等半導體產業能進駐彰化。

王惠美表示，期望中部科學園區管理局、縣籍立委民代，齊心努力找出更好方案，吸引廠商進駐、投資彰化縣；彰化是AI產業是最好選擇落腳的地方，全國將近7成綠能風電都來自彰化，加上太陽能光電，彰化有全國第一的綠電，絕對是國際企業實踐永續發展的目標，相信是最明智的選擇。