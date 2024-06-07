人力不足！二林中科消防分隊硬體今落成 王惠美當場向消防署「討人」

彰化縣的中科二林園區現有37家廠商購地和建廠，消防局二林中科分隊辦公廳舍今啟用，部署8名消防員，不足6人，縣長王惠美向參加啟用典禮的消防署副署長簡萬瑤「討人」，簡萬瑤承諾因應園區擴展，將補助更多相關經費充實服務能量。

消防局二林中科分隊成立前，周邊聚落民宅或工廠發生火災，都分由駐在二林分隊、埤頭分隊、溪湖分隊馳援救災，縣政府認為中科二林園區設置後必須有一支具備搶救化學災害及使用器材的專業消防人員駐守，因此自籌3405萬元，爭取消防署補助2千萬元，協調中科管理局提供土地，消防局二林中科分隊辦公廳舍今喜氣洋洋的落成。

縣長王惠美說，每位消防員都是國家的寶，彰化縣主動結合AI科技與災防搶救，提出「AI精準消防-防災影像辨識預警、救災任務語音紀錄」計畫，已獲數位發展部補助開發，創下我國消防史上一大創舉，未來可運用「AI監控影像防災辨識系統」，透過路口監視器的即時影像，自動辨識火災、水災及交通事故等資訊，讓執勤消防員即早發現、精確掌握，降低民眾損失，平安執行任務。

中科管理局長許茂新表示，中科二林園區現有矽品、成運、合晶等37家廠商進駐，還有其它廠商也陸續建廠，目前總投資額1100多億元，因科學園區救災能量，包括智慧防災、化學品管控、系統申報、救災防災的能量都必須是頂尖一流，中科分隊建置安全頂級防護能量，讓園區廠商和周邊民眾都能安心。

消防署副署長簡萬瑤表示，二林中科位在二林鎮的東北方，居民人數不少，有一定的救災救護服務需求，隨著園區內越來越多的廠商進駐，縣長預見未來園區也會有救災救護的需求，決定先建置一個消防分隊，消防署會持續補助和完善彰化縣的消防設施設備，相信二林中科分隊配備最先進設施設備，能提供附近居民與園區更好的救災救護服務。