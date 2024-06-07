比市價少2成！南投青宅審查一延再延遭疑內定 縣府：系統異常

南投市青年住宅第一期受理承購資格審查，有5百多人申請。縣府原訂5月底為資格審格最後期限，卻一再延期公告，讓民眾懷疑是否有內定名單？縣府表示，5月31到6月3日縣府E櫃臺系統異常無法上傳資料，才延長至6月7日，縣府已逐案電話通知申請人補正，最慢在7月底前完成抽籤。

南投縣首批青年宅共計45戶，總申請件數576件沒有預期多，也有民眾認為三房、四房型總價680至900萬之間，總價仍偏高。不過，青年宅相較於新大樓建案，比市價少了兩成，仍有相當優惠，還是期待能夠抽中青年宅，購屋圓夢。

不過，縣府原本公告，青年宅承購資格審查，最後資料補正期限原為5月31日，卻臨時公告因5月31線上系統異常，因此延至6月5日。到了6月3日當天又以系統異常延至6月7日。申請購屋的黃小姐說，不免讓人質疑是否因為補正名單有「內定人員」尚未補正完成，才會一再延長期限，這對原訂在期限內的抽籤者不公平？

南投縣建設處表示，青年住宅第一期讓售案元資料補正期限為5月31日，但縣政府「E櫃台」線上申請系統，在5月31日至6月3日期間系統異常，無法上傳資料，且考慮平時上班日，民眾較難有時間到縣府辦理補正，因此補正期限至6月7日，縣府也逐一通知申請到縣府補正資料。