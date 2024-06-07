快訊

大雨狂轟中南部！台鐵瑞穗至三民淹水 部分列車延誤、停駛

端午連假來了！返鄉+下班國道車潮湧現 3路段紫爆時速不到20公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比市價少2成！南投青宅審查一延再延遭疑內定 縣府：系統異常

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣首批青年宅較市價便宜兩成，申購民眾期待能順利中籤圓購屋夢。記者江良誠／攝影
南投縣首批青年宅較市價便宜兩成，申購民眾期待能順利中籤圓購屋夢。記者江良誠／攝影

南投市青年住宅第一期受理承購資格審查，有5百多人申請。縣府原訂5月底為資格審格最後期限，卻一再延期公告，讓民眾懷疑是否有內定名單？縣府表示，5月31到6月3日縣府E櫃臺系統異常無法上傳資料，才延長至6月7日，縣府已逐案電話通知申請人補正，最慢在7月底前完成抽籤。

南投縣首批青年宅共計45戶，總申請件數576件沒有預期多，也有民眾認為三房、四房型總價680至900萬之間，總價仍偏高。不過，青年宅相較於新大樓建案，比市價少了兩成，仍有相當優惠，還是期待能夠抽中青年宅，購屋圓夢。

不過，縣府原本公告，青年宅承購資格審查，最後資料補正期限原為5月31日，卻臨時公告因5月31線上系統異常，因此延至6月5日。到了6月3日當天又以系統異常延至6月7日。申請購屋的黃小姐說，不免讓人質疑是否因為補正名單有「內定人員」尚未補正完成，才會一再延長期限，這對原訂在期限內的抽籤者不公平？

南投縣建設處表示，青年住宅第一期讓售案元資料補正期限為5月31日，但縣政府「E櫃台」線上申請系統，在5月31日至6月3日期間系統異常，無法上傳資料，且考慮平時上班日，民眾較難有時間到縣府辦理補正，因此補正期限至6月7日，縣府也逐一通知申請到縣府補正資料。

截至今天，總申請案576件，合格者455件，不合格者42件，包含重複申請、放棄、缺件、條件不符等，尚在審查及補正中計79件，希望申請人掌握時間補正資料，縣政府強調，申購青年宅過程公平、公正、公開，預計最慢到7月底，會以公開抽籤方式，決定哪些民眾可如願購屋。

南投縣首批青年宅較市價便宜兩成，申購民眾期待能順利中籤圓購屋夢。記者江良誠／攝影
南投縣首批青年宅較市價便宜兩成，申購民眾期待能順利中籤圓購屋夢。記者江良誠／攝影

南投縣 多人 青年住宅

延伸閱讀

端午節連假南投各風景區易塞車 啟動交通疏導六大措施

南投縣府與暨大、飯店合作 建立災害安置處所

南投山區多處路段落石坍方危險 玉山奧萬大暫時休園3天

「2024南投巧克力咖啡節」馬來貘、爽爽貓助陣！120家名店任選還有無人機煙火秀免費看

相關新聞

比市價少2成！南投青宅審查一延再延遭疑內定 縣府：系統異常

南投市青年住宅第一期受理承購資格審查，有5百多人申請。縣府原訂5月底為資格審格最後期限，卻一再延期公告，讓民眾懷疑是否有...

端午節連假南投各風景區易塞車 啟動交通疏導六大措施

端午連續假期自明天開始3天，南投縣警局配合高公局實施高乘載管制、匝道儀控管制及凌晨0至5時暫停收費等疏運措施，也擬定交通...

人力不足！二林中科消防分隊硬體今落成 王惠美當場「討人」

彰化縣的中科二林園區現有37家廠商購地和建廠，消防局二林中科分隊辦公廳舍今啟用，部署8名消防員，不足6人，縣長王惠美向參...

彰化花壇「全台最大廢墟」變產業園區 行情看漲吸引投資

彰化縣台灣民俗村曾被稱為「全台最大廢墟」，惠來產創公司將開發成產業園區，地方看好將帶動周邊房地產，房仲業者說，近1年多來...

國民黨版財劃法彰化增443億 王惠美：修法是大補丸

立法院近日討論財劃法修法，媒體報導，依國民黨版本方案，中央統籌分配稅款將增至9876億元，彰化可增加443億元；彰化縣長...

大安區首座市民活動中心啟用 盧秀燕：台中集會場所六都最多

台中市政府斥資總經費逾5116萬元，全新打造大安區首座3層樓市民活動中心，一樓是長者上課與休憩場域，2、3樓更結合日照中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。