端午節連假南投各風景區易塞車 啟動交通疏導六大措施

端午連續假期自明天開始3天，南投縣警局配合高公局實施高乘載管制、匝道儀控管制及凌晨0至5時暫停收費等疏運措施，也擬定交通疏導六大措施，籲請用路人及遊客盡量避開各風景區的尖峰時段，行駛省道台3線名間往南投路段、埔里往國道6號愛蘭交流道路段，以避免塞車。

南投縣警局指出，縣內合歡山武嶺、清境天空觀景步道、青青草原、魚池日月潭、溪頭、杉林溪等地，每逢連假都會出現大量的人車潮，也造成停車場滿場回堵到正常道路，南投縣警局交通隊今年編成兩組大型重型機車隊，以高機動性發現壅塞立即通報，迅速恢復交通順暢。

一組負責濁水溪線主要道路如台3線、台16線、台21線、151線、139線、131線等；另一組負責烏溪線主要道路如台14線、台14甲線、台21線、131線等道路進行道路巡邏，展開立即疏導快速疏通，並同步通報各轄管分局調派員警指揮交通疏導。

南投縣警局表示，埔里、日月潭、國姓回程往台中至國道6號，建議周路人如遇車流回堵，請下舊正交流行駛台3

線北上或沿北岸路銜接台63線中投公路，以避開國道壅塞路段；同時建議沿線在地居民使用道路時，盡量避免不上國道加入塞車行列。

警方更公布南投縣內易塞車路段及時段，溪頭線9至14時台3線竹山交流道至集山路與保甲路口，151線往溪頭自然教育園區附近，151線鹿谷市區，保甲路至竹山交流道車多，竹山紫南宮周邊道路15至18時往交流道車多；日月潭則是10至17時全線在九龍路口、水社、向山、伊達邵車多易塞。