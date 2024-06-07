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國民黨版財劃法彰化增443億 王惠美：修法是大補丸
立法院近日討論財劃法修法，媒體報導，依國民黨版本方案，中央統籌分配稅款將增至9876億元，彰化可增加443億元；彰化縣長王惠美說，財源分配不均，修法對彰化來說是大補丸。
立法院近日討論財政收支劃分法修法，目前有20多個版本，高雄市長陳其邁今天上午出席社宅動工典禮時接受媒體聯訪時說，國民黨版本財劃法把土地因素拿掉，對雙北以外的四都不公平，並喊話立法院長韓國瑜「最了解高雄」，希望立院審酌財劃法時應考量土地、人口老化等因素。
另有媒體報導，按國民黨團版財劃法試算，中央統籌分配稅款將由新台幣4099億元暴增至9876億元；其中，新北市增加619億最多，彰化縣增443億元、台中市增407億元次之。
有媒體詢問王惠美對財劃法修法看法，王惠美說，財劃法修法喊了20多年，很高興看到中央終於願意面對問題，重新分配財源，且縣市與六都財源分配很不公平，這次修法對非六都的縣市來說是大補丸。
王惠美說，彰化縣有百萬人口，支持國民黨版本方案，縣府才有更多經費來做更多福利，像是住在六都65歲以上長者的健保費，都由中央支付，彰化縣不是二等公民，修法挹注縣市財源有必要。
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