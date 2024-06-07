南投山區多處路段落石坍方危險 玉山奧萬大暫時休園3天

由於山區持續強降雨，玉山八通關越道東埔段多處嚴重坍方，目前步道1.3公里後暫時封閉，玉管處表示已盡速派員修整步道外，奧萬大森林遊樂區也因道路崩坍中斷，今天也宣布暫時休園3天。

林業署南投分署表示，因近日豪雨鋒面影響，南投山區持續降雨，造成多處道路有落石坍方及泥流中斷現象，不只玉山步道出現大量土石坍方，奧萬大森林遊樂區聯外道路，因地質脆弱，各山區步道遇豪雨極易有崩塌或土石流災害發生，因此宣布奧萬大國家森林遊樂區6月7日起暫時休園3天，進行聯外道路搶通，待修整完成後再行開放。

玉山國家公園前天因主峰線步道白木林段因土石坍方，加上現場持續降雨，除安排受困山友全數下徹，昨天中午剛完成搶通，今天開放入園，但巡查同仁回報，八通關越道東埔段3.1k、4k、4.2k、4.7k步道及棧橋受連日大雨及落石影響，路基遭土石掩埋，棧橋毀損嚴重，阻斷通行，上午決定步道1.3k後暫時封閉。