影／中捷隨機砍人 全線18站增設防爆鋼叉、臂盾防禦
台中捷運5月23日發生隨機砍人案，釀多人輕重傷，洪姓凶嫌目前仍在羈押中，台中市警局事後也起啟動護車專案，案發後每班車配置2名警員，6月起調降為1名。捷運警察隊今指出，在全線18站都放置防爆鋼叉、臂盾，並由教官指導防禦、阻擋方式，增加中捷防護網。
捷警隊表示，5月21日發生車廂隨機持刀砍案案後，隔天22日起每班列車都配置2名警力，沿線轄區的分局也加強各捷運站體巡邏、守望。
從6月2日起，捷警隊改為第二階段警力配置，每班車調降為1名警力，並搭配中捷公司隨車員或保全，以執行列車安全維護。
捷警隊指出，為增加捷運公司站務員、保全自我防衛及應變能力，已經在中捷全線18個站內的民眾詢問處，都預置防爆鋼叉、臂盾，另捷運公司也有長棍、防護噴霧劑。
警方也請警察局技術教官林建志錄製教學影片，或在現場指導保全、站務人員使用裝備，並示範臂盾不只能防禦、阻擋，還可以輔以切擊反制。而臂盾、長棍雙裝備搭配運用，在於出其不意，防禦中突予正確位置襲擊，另防爆鋼叉以桿面反轉作用力反制，再伺機壓制。
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