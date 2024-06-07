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奧萬大道路崩塌休園3天 八通關越道東埔段坍方

中央社／ 南投縣7日電
南投縣奧萬大國家森林遊樂區。圖／林業署南投分署提供
南投縣奧萬大國家森林遊樂區。圖／林業署南投分署提供

近日降雨不斷，奧萬大聯外道路崩坍中斷，南投林業分署今天宣布奧萬大休園3天進行聯外道路搶通；另外，玉山國家公園八通關越道東埔段多處嚴重坍方，土石掩埋路基阻斷通行。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，因近日鋒面影響，南投山區持續降雨，造成多處道路有落石坍方及泥流中斷現象，考量山區天氣與行車安全，奧萬大國家森林遊樂區7日起暫時休園3天以搶通聯外道路，待修整完成再開放。

南投分署指出，由於轄管奧萬大國家森林遊樂區聯外道路地質脆弱，各山區步道遇豪雨也易有崩塌或土石流災害發生，考量安全暫時休園，進行道路落石、泥流清除，完成後預計於10日重新開放，也提醒民眾做好防汛準備，山區居民隨時注意天氣動態避免危難。

另外，內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天也表示，人員昨天巡查回報指八通關越道信義鄉東埔段指標3.1、4、4.2、4.7公里處步道及棧橋受連日降雨及落石影響，路基遭土石掩埋，棧橋毀損嚴重阻斷通行，近期將盡速派員修整，不便之處請見諒。

南投 奧萬大 玉山國家公園

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