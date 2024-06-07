彰化台灣民俗村走入歷史 產業園區將登場

彰化縣曾名列台灣十大熱門觀光景點的台灣民俗村在921地震後因經營困難而結束營業，曾被網友冠上「全台最大廢墟」之名，在惠來產創公司努力下，將開發為產業園區，最快2026年開始營運，預計將有50間工廠進駐，園區內目前還有三座歷史建物仍原地保存中。

台灣民俗村創立於1993年，創辦人施金山熱愛台灣民俗文化，也搜羅各地將被拆除的古蹟遷移到民俗村，因此曾保存不少老建築及文物，成為熱門景點，但民俗村在921地震後開始沒落，甚至關園被法拍。

2011年曾由妙天禪師的兒子黃國倫擔任負責人的大佛山公司，和日榮資產管理公司以15億6000萬元在法拍中標下園區一部分，曾傳出園區將做為妙天道場，疫情前後也曾一度改名為日華飯店，接團體客住宿。

不過園區在2020年後由惠來產創公司整合買地，欲將其中29公頃申請開發為產業園區，惠來產創公司表示，開發申請案已通過環評審議，取得合法開發許可權，也報備經濟部允許開發，目前正在施作園區內水土保持工程，預計最快下個月向縣府申請地目變更。

不過園區內還有民俗村時期的三幢歷史建築，包括原北斗奠安宮、原麻豆林家古厝、原嘉義廖氏診所三座歷史建物。

彰化縣文化局局長張雀芬表示，北斗奠安宮希望把園區內的歷史建築舊廟迎回北斗，已提出「修復及再利用保存方式可行性評估案」，並經文化景觀文化資產審議會審議通過同意遷移回北斗鎮，並請廟方成立專案委員會辦理，不過因都市計畫變更還沒過，目前廟方尚未送遷移相關計畫，所以園區內三座歷史建物都還原地保存中。