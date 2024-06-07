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稽查豐原47處停車場 10處未領證營業挨罰

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
停車場業者應依停車場登記證所備查費率收費，違法將依規裁處。圖／交通局提供
停車場業者應依停車場登記證所備查費率收費，違法將依規裁處。圖／交通局提供

台中市民營停車場收費標準不一，有車輛停5分鐘就被收1小時停車費。台中市交通局近日稽查豐原區停車場47場次，其中10場次未領停車場登記證，私自對外營業收費，已納管輔導，並依規裁罰。交通局提醒業者勿違規超收，否則連續開罰，最重甚至可廢止停車場登記證。

台中市停管處指出，台中市公有停車場共337場，民營停車場519場，合計856場。停車場業者收費必須符合機關備查的停車場登記證收費上限，並明確將收費標準張貼於停車場入口顯眼處，方便民眾了解停車費。

市議員張瀞分表示，民營停車場收費漫天喊價，她曾經將車停在民營停車場，2小時被收400多元停車費；也有民眾反映，民營停車場停車不到1小時就要100多元停車費，比台北101停車場的收費還貴，針對停車場收費亂象，交通局應該徹底整頓。

交通局長葉昭甫說，上月擴大稽查豐原區民間停車場費率，共稽查47場次停車場，37場次領有停車場登記證，也未發現超收情況，但有10場次無停車場登記證，卻對外營業收費，交通局納管輔導，並依規定開罰。

葉昭甫強調，依停車場法規定，業者須提報停車費率至交通局備查，若未按照備查費率收費，將依法開罰3000元至1.5萬元，如業者繼續違規，可連續處罰，甚至廢止停車場登記證。

交通局表示，將不定期派員稽查停車場，確保業者依據核備的費率進行收費；市民如果發現任何停車場違規，可撥打1999市民專線檢舉，將依照規定處理，絕不寬貸。

停車場 停車費 台中市

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