竹山暫置場 成南投最大垃圾山

南投縣內目前有草屯、竹山兩個規模較大的垃圾暫置場，草屯垃圾山即將移除完畢，竹山將成為縣內最大的垃圾暫置場，除2.4萬噸垃圾完成捆包外，但有4萬噸垃圾等待外運處理。

竹山清潔隊指出，南投縣垃圾委託外縣市處理，但去化速度慢，垃圾不斷堆積，容易造成空氣、水質汙染，由中央補助經費，先將部分垃圾打包，外觀為白色圓柱體，每包重量800公斤到1噸，4年前起開始排列在竹山清潔隊旁，目前捆包總數已達2.4萬包，減少日曬、雨淋造成逸散臭味或水質汙染，甚至自燃。

不過，每日垃圾量不斷累積，數量也超過4萬公噸形成一座垃圾山，造成惡臭及汙水，最讓竹山清潔隊煩惱。清潔隊長黃錦杰說，竹山鎮人口僅5萬人，每日可產生垃圾22噸，再加上廚餘，4年多前堆置場引進大型機械，將垃圾採用塑膠膜捆包方式處理，以防家戶垃圾含水量高，容易產生廢水並飄出難聞惡臭，方便外運到外縣市垃圾焚化廠處理。

垃圾暫置場位在清水溪畔，原本垃圾量控制在6千至7千噸，但南投垃圾仰賴其他縣市代為焚燒，代燒垃圾還要「看人臉色」，近年來，垃圾早已無法外運焚燒下，垃圾逐漸累積到6.4萬噸。

竹山清潔隊指出，目前2.4萬垃圾捆包仍暫放在原本掩埋場，環保局今年4月再完成招標，將提供2.8萬包的處理預算，廠商正進駐，預計展開捆包作業中。