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彰化斷層讓人怕怕 176年前大地震曾重創鹿港龍山寺

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣議員吳韋達日前在彰化縣議會質詢時，也曾提醒大家要小心彰化斷層。圖／翻攝自彰化縣議會直播網
彰化縣議員吳韋達日前在彰化縣議會質詢時，也曾提醒大家要小心彰化斷層。圖／翻攝自彰化縣議會直播網

最近地震頻繁，昨晚發生芮氏規模3.7有感地震，震央竟是在彰化縣和美鎮，文史工作者陳仕賢今也在臉書發文表示，彰化斷層曾在176年前發生大地震，當時造成鹿港龍山寺、彰化市元清觀重要廟宇受損而重修，所以彰化民眾對地震不能掉以輕心。

彰化縣有民眾說，其實最近經常會感受到有輕微地震，昨天晚間9點多的有感地震，雖很多人感受不深，但事後卻發現根據中央氣象署資料顯示，昨晚芮氏規模3.7有感地震震央在和美鎮，深度為21.9公里，震央位於彰化縣政府西方4.4公里。

彰化會不會發生地震也引發討論，陳仕賢表示，彰化斷層曾在176年前發生大地震，並在廟宇重修碑文中都有記載，他的著作「龍山聽唄‧鹿港龍山寺」就從碑文田野調查中記錄下「道光28年1848年彰化大地震，鹿港龍山寺、興安宮、鳳山寺等等廟宇崩毀進行重修」。

彰化縣議員吳韋達日前在彰化縣議會質詢時，也曾提醒大家要小心彰化斷層，因為根據經濟部中央地質調查所資料顯示，彰化斷層曾在176年前發生大地震，而未來50年發生規模6.5以上地震的機率為30%，而彰化斷層附近剛好就是人口密集區，包括有彰基、秀傳醫院二大醫療系統，還有縣府、縣議會及多所學校。

吳韋達說，面對地震的潛在威脅，還有土壤異化可能讓地層鬆動，更應重視住宅健檢，對老舊建物要更小心，未來相關單位應再加強建物健檢，加強防範地震的危害。

彰化斷層曾在176年前發生大地震，當時造成鹿港龍山寺多所廟宇受損而重修。本報資料照片
彰化斷層曾在176年前發生大地震，當時造成鹿港龍山寺多所廟宇受損而重修。本報資料照片

地震 鹿港

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