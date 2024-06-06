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迎接端午連假 中市百貨公司年中慶開跑

中央社／ 台中6日電

迎接端午連假到來，台中市各百貨公司年中慶活動即日起開跑，業者今天表示，除祭出消費滿額送外，還有會員禮及抽獎活動，也有業者推出韓國美食物產展，滿足哈韓族的需求。

台中新光三越年中慶即日起至23日為止，以「夏日會員嘉年華」為主題，攜手6家銀行舉辦會員點數翻倍送活動，消費滿額就送點數，除新會員有機會抽首爾來回機票外，只要扣20點就可參加抽獎，有機會抽中價值超過萬元的度假飯店住宿券。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，年中慶活動即日起到26日為止，推出全館滿千贈點、端午連假加碼贈、家族會員獨享涼夏會員禮、9大銀行刷卡滿額送中友商品禮券等。

簡聰政指出，韓流時尚深入國人日常生活，這次還推出「韓國美食物產展」，即日起至23日為止，集結街邊小吃、韓國特產、即食料理、養生湯、粥品、韓式美妝及潮流飾品等，歡迎喜愛韓國美食小物的消費者前來選購。

台中大遠百超級年中慶檔期也正式開跑，由於畢業季到來，以「小花寶夏季學院」為主軸，為畢業新鮮人迎來求職必備穿搭、3C等優惠商品，讓新鮮人用最實惠的價格，打造年輕又專業的時髦造型。另外，祭出獨家聯名鑰匙圈，只要在指定樓層消費滿額即可獲得，盼為百貨增添業績。

年中慶 美食

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