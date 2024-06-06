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彰化廢校轉型遊學中心 學童學包粽、長者終於知道為何包粽

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城國小學童到墘潭遊學中心向社區爺奶學包粽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城國小學童到墘潭遊學中心向社區爺奶學包粽。記者簡慧珍／攝影

彰化縣潭墘國小去年被裁併後轉型為遊學中心，也免費借給當地社區關懷據點使用。今據點長者教前來遊學的學童包粽子，趣味的是很多長者包了數十年粽子而不知為何而包，經遊學中心主任陳啟川解說，長者和學童一起參加有獎搶答都禮讓小朋友，愛護之情溢於言表。

彰化縣大城鄉人口遞減，縣政府在4年內先後裁併永光國小、頂庄國小和潭墘國小，裁併潭墘時遭到來自地方的極大阻力，縣政府施鐵施執行，潭墘國小立即轉型為彰化縣遊學中心，在地社區關懷據點從廟宇活動中心遷過來，活化再利用廢校後的潭墘校舍及校園。

潭墘遊學中心今舉辦端午老少共學，關懷據點長者昨天備料，例如滷豬肉、洗粽葉、泡香菇，今一早到學校炒香糯米、蝦米香菇等配料，指導前來遊學的大城國小高年級學童包粽。謝姓學童說，曾和阿嬤學包粽，今天再次練習，很有親切感。莊姓學童表示，以前沒包過粽子，今天學會後回家可以包給家人吃。

當初極力抗爭和反對廢校的潭墘村長柯志憲說，雖然沒能留住學校，但轉型遊學中心能作為社區關懷據點上課場所，及各鄉鎮國中小學生到潭墘遊學，結果令人「不滿意但能接受」，他認為應肯定縣政府的努力。

關懷據點長者談到端午節，都表示只知代代相傳「五月節」要包粽子來吃，不知為何包粽。遊學中心主任王啟川講屈原投汨羅江的故事，講完立刻有獎徵答，社區長者都禮讓小朋友搶答領獎，氣氛溫馨。

大城國小校長王舜儀說，應屆畢業生在畢業前夕認識端午節，外師也來體驗包粽，讓端午老幼共學課程多元化，符合校定課程「大城去叨位」，未來學校將持續推廣以豐富學童的學習內容。

包粽子 端午節

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