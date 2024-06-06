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爭取輝達第2座研發中心落腳台中 盧秀燕證實「已透過管道聯繫」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
輝達將在台設第2座研發中心，台中市長盧秀燕今日在台北受訪證實，「中市府已經透過管道向輝達表示歡迎之意」。圖／中市府提供
輝達將在台設第2座研發中心，台中市長盧秀燕今日在台北受訪證實，「中市府已經透過管道向輝達表示歡迎之意」。圖／中市府提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布將在台加碼投資AI超級電腦中心，設第2座研發中心，各縣市政府極力爭取。台中市長盧秀燕今日在台北受訪證實，「中市府已經透過管道向輝達表示歡迎之意」，美光、台積電都在台中，加上有知名的逢甲夜市，台中是企業設立公司或設廠的首選。

盧秀燕表示，台中地理位置適中、人才豐沛且氣候良好，是最適合設廠或設公司的地方，包括全台最大的外商公司「美光科技」已在台中設廠；另外，台積電除原來在台中一期已設三座晶圓廠，現在也要加碼二期設置四座晶圓廠。

盧秀燕說，從全台最大企業台積電，以及最大外商美光都落腳台中，可見台中是企業設立公司或設廠的首選，美光與台積電就是證明，再加上台中有全國規模最大的夜市「逢甲夜市商圈」，大家都很喜歡。對此，市府已透過管道向輝達表示歡迎之意。

盧秀燕昨晚也在臉書發文指出，「NVIDIA在台設立研發總部，我當然要竭力爭取！」黃仁勳執行長開出第一個條件是要有「夜市」，她一聽就知道「台中一定是首選」，我們的水湳經貿園區隔壁就是國際知名的「逢甲夜市」，逢甲一出，誰與爭鋒。

盧秀燕 輝達 逢甲夜市

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