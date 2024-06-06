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「彰化兒童藝術節」歡度藝夏 規劃「聲音、生態、生活」系列活動

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「彰化兒童藝術節」將於7、8月登場，今天彰化縣長王惠美（右五)與表演團體一起暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
「彰化兒童藝術節」將於7、8月登場，今天彰化縣長王惠美（右五)與表演團體一起暖身宣傳。記者林宛諭／攝影

「彰化兒童藝術節」將於7月16至8月25日登場，今天彰化縣長王惠美與表演團體一起暖身宣傳，6月底前購買「好劇童樂會」可享早鳥75折，今年共有4檔「好劇童樂會」節目、還有「藝童體驗營」在員林演藝廳售票演出，探討親子議題的兒童劇曾讓觀眾熱淚盈眶，而藝童體驗營則讓素人也可一圓演戲的夢想，並結合演藝廳導覽，培養藝文種子。

王惠美表示，今年兒童藝術節以「員流。生」為主題，帶領親子觀眾回看「半線」生活聚落、藝文樣貌，首度規劃「聲音、生態、生活」主題系列活動，邀請國內6個優質演藝團隊，包含嚐劇場、0471特技肢體劇場、刺點創作工坊、三缺一劇團、陳麗香歌仔戲團及嘉頌重奏團，帶來6檔劇場演出，也有4檔親子工作坊，讓親子和演出團隊有更多互動，留下深刻的藝文體驗，並安排1場聲音特展及週末限定快閃書店。

王惠美說，7月20日在員林演藝廳戶外廣場，有一場「I FUN 起步走」開幕體驗活動，有免費劇場演出、親子闖關、文創市集、快閃書店，現場消費滿額還有機會獲得精美小禮物，相關演出在「兩廳院文化生活售票系統」售票；而今年暑假，縣府也結合12個局處舉辦六大主題的夏令營活動，共有110梯次，希望藉由一系列暑假活動，以寓教於樂的方式，讓孩子們有愉快充實的暑假，關活動訊息可查詢文化局網站。。

「藝童體驗營」則是由彰化縣在地陳麗香歌仔戲團，號召在地素人演員，歷經四個月的編演訓練，將帶觀眾認識員林演藝廳、歌仔戲起源與員林在地發展故事。

陳麗香歌仔戲團團長施純權表示，藝童體驗營「攏來找戲虎」此次報名學員從7歲到70歲不等，有喜歡歌仔戲的小朋友，有一直懷抱演戲夢想的退休老師，一起體驗結合傳統戲曲和現代劇場的藝術創作。

今天宣傳活動也由刺點創作工坊暖身演出，製作總監張宋耀表示，兒童劇不只適合小朋友看，也很值得家長觀賞，此次將演出的作品「誰偷走了我的字」其實是編劇取材於自己的成長歷程，因小時候有書寫障礙的心靈受創故事，曾在台北兒童藝術節得獎，許多觀眾看完後，都來謝謝劇團讓他們有反思的機會，也學習面對小孩的各種障礙，更應換位思考，用陪伴取代責罰和批評，才能有更好的親子關係。

「彰化兒童藝術節」將於7、8月登場，今天彰化縣長王惠美（右五)與表演團體一起暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
「彰化兒童藝術節」將於7、8月登場，今天彰化縣長王惠美（右五)與表演團體一起暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
陳麗香歌仔戲團規劃的藝童體驗營「攏來找戲虎」此次報名學員從7歲到70歲不等，一起親身體驗藝術創作。圖／陳麗香歌仔戲團提供
陳麗香歌仔戲團規劃的藝童體驗營「攏來找戲虎」此次報名學員從7歲到70歲不等，一起親身體驗藝術創作。圖／陳麗香歌仔戲團提供
「彰化兒童藝術節」宣傳活動由刺點創作工坊暖身演出。記者林宛諭／攝影
「彰化兒童藝術節」宣傳活動由刺點創作工坊暖身演出。記者林宛諭／攝影

劇場 歌仔戲 親子

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