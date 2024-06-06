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穿木屐躦鯪鯉端午登場 萬和宮將煮麻芛湯供品嚐

中央社／ 台中6日電

端午節即將到來，台中市傳承已久的「穿木屐躦鯪鯉踩街」民俗活動將登場。萬和宮今天動員數十名志工，挑揀250斤麻芛，將於活動當天煮成在地特有美食麻芛湯讓大家品嚐。

「穿木屐躦鯪鯉，呷肉粽配麻芛！」是台中限定端午節慶祝活動，10日上午10時至下午5時將在南屯區萬和宮前廣場及南屯老街登場，除了街頭藝人及舞團表演、鴕鳥蛋趣味立蛋競賽、親子裝踩街，還有重頭戲的踩街活動，南屯區公所預估踩街人數將突破1200人。

台中市民政局長吳世瑋表示，「穿木屐躦鯪鯉」踩街慶端午文化是南屯特有的民俗活動，年年吸引數千人參加，更登錄為台中市民俗類文化資產；而「麻芛湯」則是台中特色美食，由黃麻烹飪製成，為端午時節盛產美食，清熱退火，「呷肉粽配麻芛」更成為台中特有的美食組合，也是全台最特別的慶端午組合。

為了迎接當天參加活動的民眾，萬和宮向農友訂購了250斤黃麻，今天動員數十名誦經團及導覽志工，挑揀黃麻嫩葉及嫩芽，由於數量多，從上午忙到下午才完成。

萬和宮董事長蕭清杰表示，將全力配合市府辦好活動。他還偕同常務董事陳阿水、董事廖火桐及簡吉源到場致意，稱讚志工們動作熟稔。看到翠綠的黃麻，他們也陪同志工動手挑揀麻芛，重溫兒時回憶。

蕭清杰指出，麻芛湯是端午節前後，南屯地區很有名氣的特色食材。麻芛湯的煮法，是將黃麻葉片去除葉脈、搓出苦水，搭配地瓜、小魚乾煮成「麻芛湯」，可以單純品嚐麻芛湯，葷、素都很適合；如果拌飯、也有飽足感，許多民眾喜愛。

台中市 端午節 美食

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