豐原區民營停車場超收不法 交通局嚴查裁罰

台中市民營停車場收費標準不一，有民眾停5分鐘就被收1個小時停車費，被迫當冤大頭。台中市交通局近日稽查豐原區公營及民營停車場，共稽查47場次，其中10場次未領得停車場登記證，卻私自對外營業收費，已納管輔導，並依規裁罰。交通局提醒業者勿違規超收，否則連續開罰，最重甚至可廢止停車場登記證。

豐原區工商業發達，人潮、車流多，民眾停車需求增加，除市府興建的公立停車場，也帶動民間業者加入停車場經營。

市議員張瀞分表示，台中公有停車場格位有限，民營停車場收費卻漫天喊價，她曾經為出席活動將車停放在民營停車場，2個小時被收了400多元停車費；也有民眾反映，進民營停車場停車不到1小時，就付了100多元停車費，比台北101停車場收費還要貴，針對停車場收費亂象，交通局應該徹底整頓。

交通局長葉昭甫說，交通局上月擴大稽查豐原區民間停車場的停車費率，共稽查47場次停車場，37場次領有停車場登記證，且未發現超收情況，但其中10場次並未領得停車場登記證，卻對外營業收費，交通局納管輔導，並依規開罰。

葉昭甫強調，依停車場法規定，業者須提報停車費率至交通局備查，若停車場業者未按照停車場登記證所備查的費率進行收費，將依法開罰3000元至1.5萬元，如業者繼續違規，將面臨連續處罰，甚至被廢止停車場登記證。

台中市停管處指出，台中市公有停車場共337場，民營停車場共519場，合計856場。停車場業者收費必須符合機關備查的停車場登記證收費上限，並須明確將收費標準張貼於停車場入口顯眼處，方便民眾及時了解停車費。

交通局表示，將不定期派員稽查停車場，確保業者依據核備的費率進行收費；市民如發現任何停車場違規，可撥打1999市民專線檢舉，將依照法規處理，絕不寬貸。