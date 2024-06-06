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太平蝙蝠洞步道因豪雨受損 中市府修復完工已開放

中央社／ 台中6日電
台中太平去年5月連日大雨，蝙蝠洞登山步道邊坡土石崩塌，既有木棧道等設施毀損，導致步道430公尺處中斷。圖／中市府提供
台中太平去年5月連日大雨，蝙蝠洞登山步道邊坡土石崩塌，既有木棧道等設施毀損，導致步道430公尺處中斷。圖／中市府提供

台中市太平區蝙蝠洞登山步道受去年5月梅雨影響，山區豪大雨導致步道邊坡崩落，損壞既有木棧道等設施，中市府進行修復工程，施作岩壁防護措施、木棧道修復，日前步道已開放使用。

台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿表示，近年來打造蝙蝠洞步道為太平區頗負盛名的遊憩據點，沿途自然生態繽紛多彩，可見昆蟲彩蝶於山間飛舞、台灣獼猴攀爬於山林間，並有潺潺流水的溪澗和空氣中散發著清新的山林芬多精，處處可見原始自然的生態風貌，吸引不少民眾前往踏青健行。

觀旅局長陳美秀表示，崩塌處位於山區，施工機具不易抵達，材料僅能由人力運送，且現地地形因素，易有節理面崩落危險，只能由施工人員在幾近90度的邊坡進行作業，時刻注意岩壁土石是否崩落，施工相當不容易。

觀旅局補充說明，動支經費約新台幣430萬元辦理修復工程，施作岩壁防護措施、木棧道修復，另沖刷嚴重區域也增設木樁駁坎，以提供遊客更安全的休憩環境，目前步道已開放使用。

觀旅局指出，遊客在蝙蝠洞登山步道踏青健行後，可順道走訪結合歷史與藝術文化的太平買菸場及太平古農莊文物館，緬懷往昔民俗風情、鄉土情懷的藝文據點。

台中市 登山步道

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