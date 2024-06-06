山區降雨中橫便道仍未通車 落石砸斷電線、梨山還停電

山區持續降雨，原定今天上午搶通的中橫便道，因邊坡坍方再度造成路基流失，目前仍無法通車；中橫公路61公里處有落石砸斷電線，造成梨山地區停電，到中午為止仍有56戶停電。

中橫便道不斷搶修，修好又坍，昨天鋪設完流失的19.8公里處路基，昨晚大雨又造成上方落石，路基再度流失，公路局谷關工務段表示，如果天候稍好轉，預計今天下午4點30分可開放通車，但通車時間目前仍未確定。

山區降雨不斷，中橫便道谷關至德基段也受降影響，持續落石，為確保施工人員安全，公路局谷關工務段表示，中橫便道19.8公里約20公尺路基曾在大地震時被打壞，搶修過程最近上方一直有落石，搶修進展緩慢，中橫便道原預計今天搶通，但今天上午仍無法通車。

台電台中區處表示，今天上午11點10分，該處接獲梨山地區有停電通報，梨山服務所立即派員前往查修，巡查確認在台八線61公里處因落石崩塌致導線斷落，經現場事故點隔離後送電，目前仍有停電戶56戶，搶修人員目前仍在現場處理中，造成用電不便台電深感抱歉。

台電說明，因現場路況不佳、仍有零星落石，搶修進度將依現場情況逐步進展，現場危險，落石持續，工程人員在旁，伺機進場搶修中。