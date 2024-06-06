快訊

重承諾真男人！黃仁勳兌現與私廚「打勾勾約定」 喝雞湯留2萬5小費

下午2時18分花蓮縣秀林鄉規模4.4地震 最大震度3級

當心！幫小孩、長輩註冊LINE 「這方式」可能讓自己帳號被刪除

竹山暫置場成為縣內最大垃圾山 現場堆2.4萬捆包待處理

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山暫置場成為縣內最大垃圾山，現場除2.4萬完成捆包外，垃圾場上仍堆有4萬噸的待處理垃圾，等待外運處理中。記者黑中亮／攝影
竹山暫置場成為縣內最大垃圾山，現場除2.4萬完成捆包外，垃圾場上仍堆有4萬噸的待處理垃圾，等待外運處理中。記者黑中亮／攝影

南投縣內目前有草屯、竹山兩個規模較大的垃圾暫置場，隨著草屯垃圾山即將移除完畢後，占地10公頃的竹山暫置場，將成為縣內最大的垃圾山，除2.4萬完成捆包外，垃圾場上仍堆有4萬噸的待處理垃圾，等待外運處理中。

縣議長何勝豐指出，草屯鎮垃圾山在縣府團隊努力下已經移除了，但是全縣各鄉鎮市還有超過20多萬噸的垃圾需要處理，這種看別人臉色處理垃圾的困境，是南投縣亟需解決的難題，無論未來縣府如何引進「高科技焚化廠」將垃圾高溫焚化、提供電能、又能符合環保標準，也要積極徵得民意，妥善尋得合適的地點，並多參訪各縣市的先進設施，減少誤會，早日達成目標。

竹山清潔隊指出，一捆捆白色的圓柱型大包，每包重量800公斤到1噸，4年前起，開始整齊排列在竹山清潔隊旁的綠地上；它不是重要的物質，卻是民眾家中每天生產出來的垃圾，目前捆包總數已達2.4萬包，由於垃圾仍無法外運，包括4萬噸的待處理垃圾，目前垃圾暫置場已累積達6.4萬噸的垃圾，早已堆滿形成一座小山，所產生出來的惡臭及汙水，是目前最讓竹山清潔隊煩惱的問題。

隊長黃錦杰表示，以一個僅5萬人的竹山鎮，每日可產生垃圾22噸，再加上廚餘，4年多前堆置場引進大型機械，將垃圾採用塑膠膜捆包方式處理，以防家戶垃圾含水量高，容易產生廢水並飄出難聞惡臭，還可以靠外運別縣市焚化爐，讓位在清水溪畔的暫置場垃圾場，容量壓在6千至7千噸，但當時仰賴他縣市代為焚燒垃圾的模式下，代燒垃圾還要「看人臉色」，近年來，垃圾早已無法外運焚燒下，目前已逐漸累積到6.4萬噸。

竹山清潔隊指出，目前2.4萬個垃圾捆包仍暫放在原本掩埋場的綠地上，縣府環保局今年4月再完成招標，給予以2.8萬包的處理預算，目前廠商正再次進駐展開捆包作業中。

竹山暫置場成為縣內最大垃圾山，現場除2.4萬完成捆包外，垃圾場上仍堆有4萬噸的待處理垃圾，等待外運處理中。記者黑中亮／攝影
竹山暫置場成為縣內最大垃圾山，現場除2.4萬完成捆包外，垃圾場上仍堆有4萬噸的待處理垃圾，等待外運處理中。記者黑中亮／攝影
竹山暫置場成為縣內最大垃圾山，現場除2.4萬完成捆包外，垃圾場上仍堆有4萬噸的待處理垃圾，等待外運處理中。記者黑中亮／攝影
竹山暫置場成為縣內最大垃圾山，現場除2.4萬完成捆包外，垃圾場上仍堆有4萬噸的待處理垃圾，等待外運處理中。記者黑中亮／攝影
竹山暫置場成為縣內最大垃圾山，現場除2.4萬完成捆包外，垃圾場上仍堆有4萬噸的待處理垃圾，等待外運處理中。記者黑中亮／攝影
竹山暫置場成為縣內最大垃圾山，現場除2.4萬完成捆包外，垃圾場上仍堆有4萬噸的待處理垃圾，等待外運處理中。記者黑中亮／攝影

南投縣 垃圾危機

延伸閱讀

影／消防替代役打架鬧事又一樁 吃飯爆口角動手...1送醫、1送成功嶺

南投逾7成土地畫為國土保育區 許淑華：如判死刑縣民惶恐

鶯歌建設及人口致資收量成長 資源循環中心下半年啟用

女童倒垃圾連手機一起丟 員林清潔隊挖找垃圾山尋回

相關新聞

山區降雨中橫便道仍未通車 落石砸斷電線、梨山還停電

山區持續降雨，原定今天上午搶通的中橫便道，因邊坡坍方再度造成路基流失，目前仍無法通車；中橫公路61公里處有落石砸斷電線，...

竹山暫置場成為縣內最大垃圾山 現場堆2.4萬捆包待處理

南投縣內目前有草屯、竹山兩個規模較大的垃圾暫置場，隨著草屯垃圾山即將移除完畢後，占地10公頃的竹山暫置場，將成為縣內最大...

太平蝙蝠洞步道因豪雨受損 中市府修復完工已開放

台中市太平區蝙蝠洞登山步道受去年5月梅雨影響，山區豪大雨導致步道邊坡崩落，損壞既有木棧道等設施，中市府進行修復工程，施作...

豐原區民營停車場超收不法 交通局嚴查裁罰

台中市民營停車場收費標準不一，有民眾停5分鐘就被收1個小時停車費，被迫當冤大頭。台中市交通局近日稽查豐原區公營及民營停車...

台中神岡千戶老舊自來水管汰換 11月全部完工

台中市神岡區中山路、厚生路等地區自來水管老舊，滲漏情形嚴重，立委楊瓊瓔及中市議員羅永珍去年爭取自來水公司納入管線更新計畫...

避開端午連假交通地雷 國1接台74線大雅系統首次面臨考驗

周末就是3天端午連假，屆時返鄉、出遊人潮將湧現，台中市警察局為維持交通順暢，7日至10日將動員包括警察、義交共1887人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。