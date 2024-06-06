竹山暫置場成為縣內最大垃圾山 現場堆2.4萬捆包待處理

南投縣內目前有草屯、竹山兩個規模較大的垃圾暫置場，隨著草屯垃圾山即將移除完畢後，占地10公頃的竹山暫置場，將成為縣內最大的垃圾山，除2.4萬完成捆包外，垃圾場上仍堆有4萬噸的待處理垃圾，等待外運處理中。

縣議長何勝豐指出，草屯鎮垃圾山在縣府團隊努力下已經移除了，但是全縣各鄉鎮市還有超過20多萬噸的垃圾需要處理，這種看別人臉色處理垃圾的困境，是南投縣亟需解決的難題，無論未來縣府如何引進「高科技焚化廠」將垃圾高溫焚化、提供電能、又能符合環保標準，也要積極徵得民意，妥善尋得合適的地點，並多參訪各縣市的先進設施，減少誤會，早日達成目標。

竹山清潔隊指出，一捆捆白色的圓柱型大包，每包重量800公斤到1噸，4年前起，開始整齊排列在竹山清潔隊旁的綠地上；它不是重要的物質，卻是民眾家中每天生產出來的垃圾，目前捆包總數已達2.4萬包，由於垃圾仍無法外運，包括4萬噸的待處理垃圾，目前垃圾暫置場已累積達6.4萬噸的垃圾，早已堆滿形成一座小山，所產生出來的惡臭及汙水，是目前最讓竹山清潔隊煩惱的問題。

隊長黃錦杰表示，以一個僅5萬人的竹山鎮，每日可產生垃圾22噸，再加上廚餘，4年多前堆置場引進大型機械，將垃圾採用塑膠膜捆包方式處理，以防家戶垃圾含水量高，容易產生廢水並飄出難聞惡臭，還可以靠外運別縣市焚化爐，讓位在清水溪畔的暫置場垃圾場，容量壓在6千至7千噸，但當時仰賴他縣市代為焚燒垃圾的模式下，代燒垃圾還要「看人臉色」，近年來，垃圾早已無法外運焚燒下，目前已逐漸累積到6.4萬噸。

竹山清潔隊指出，目前2.4萬個垃圾捆包仍暫放在原本掩埋場的綠地上，縣府環保局今年4月再完成招標，給予以2.8萬包的處理預算，目前廠商正再次進駐展開捆包作業中。