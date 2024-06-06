台中神岡千戶老舊自來水管汰換 11月全部完工

台中市神岡區中山路、厚生路等地區自來水管老舊，滲漏情形嚴重，立委楊瓊瓔及中市議員羅永珍去年爭取自來水公司納入管線更新計畫，優先汰換該路線管線，今天辦說明會，工程預計今年11月全部完工。

目前神岡區中山路、厚生路等汰換管線工程5100萬元，將舊管全數汰換為DIP管並加大口徑共6805公尺，受益戶數4000戶，預定7月完工，接續做大圳路、神圳路、福庄路等汰換管線工程1900萬元，將舊管全數汰換為DIP管並加大口徑共2543公尺，受益戶數1000戶，預定8月開工、11月完工，解決民眾長期以來的用水困擾。

立委楊瓊瓔、市議員羅永珍、神岡區長梁益明和多位里長和里民今天在神岡區圳前社區活動中心，聽取自來水公司第四區管理處張裕浩處長簡報；張裕浩表示，此次楊瓊瓔立委爭取優先汰換該路線管線，管線汰舊換新工程，共汰換口徑100至400公厘各式塑膠管線長度近9348公尺，工程經費耗資約7000萬元，涉及用水戶數達5000多戶，第一階段管汰工程預定7月完工，第二階段預計8月動工、11月完工，確保神岡區居民用水品質。

北庄里王秋生里長感謝立委楊瓊瓔的努力，在接獲里長們反映後，積極督促自來水公司優先編列經費，抽換神岡區中山路、厚生路、神清路、神圳路、北庄路、中車路、溝心路、大圳路一帶老舊的自來水管路，都改成更安全更耐用的石墨鑄鐵管，管徑也從過去的80-250mm小管改成主配水管400mm及分支300mm，徹底改善共水順暢及管線末端水壓不足的問題。

神岡區長梁益明說，去年6月及今天在神岡圖書館前及圳前社區活動中心辦理二次「神岡地區自來水管線汰換工程說明會」，讓當地里長及居民了解這項管線汰換工程將能改善他們的生活用水品質，並讓神岡地區的民生基礎設施更提升。

楊瓊瓔表示，自來水管線老舊，除因滲漏直接導致珍貴的水資源浪費，因洩漏可能使管壓偏低，用戶取水困難，造成日常生活不便，嚴重的破管更會因為修復工程而停水，讓民眾不時遭遇缺水困擾。

她說這一年來，自己多次邀請自來台水公司第四區管理處、大雅營運所進行協調，針對神岡區漏水嚴重地區優先進行管線汰換，取得自來水公司高度共識，在自來水公司辦理工程施工作業，她要求應迅速辦理工程施工作業，也要儘可能縮短工程施工期間，對民眾影響降至最低。