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避開端午連假交通地雷 國1接台74線大雅系統首次面臨考驗

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
警方將於中清路交流道等多處路段安排警力疏導交通。圖／警方提供
警方將於中清路交流道等多處路段安排警力疏導交通。圖／警方提供

周末就是3天端午連假，屆時返鄉、出遊人潮將湧現，台中市警察局為維持交通順暢，7日至10日將動員包括警察、義交共1887人次，針對國道各交流道周邊、市區景點百貨疏導，尤其國道1號銜接台74線工程上月剛通車，警方估計周邊環中路車流也會增加，請民眾提前查路況避免塞車。

交通大隊指出，預計端午連假前1天7日，及連假首日8日，及最後一天10日將湧現返鄉、收假車潮，在台中市國道各處交流道、台74線各匝道、車站、觀光景點、百貨商圈，及寺廟周邊道路，都會派警員、義交指揮疏導。

尤其8日、9日及10日，會將加強台灣大道附近百貨商圈、熱門景點巡邏及交通狀況觀測，若發現交通壅塞，立即通報疏處。

由於國道1號銜接台74線大雅系統交流道5月13日才剛完工通車，用路人欲轉換不同道路系統時不必再下至平面道路，南來北往雖更方便，但也是首次面臨連假車潮考驗，附近市區道路交通量勢必受影響，警方也針對環中路一帶安排警力疏通。

警方也說，民眾開車進入台中市區前，可先下載「台中交通網」APP掌握路況，查詢目的地附近停車資訊。

警方也建議，中、短途用路人盡可能使用市區平面道路及台74線快速道路，長途用路人才使用高速公路，分流用路避免塞車。

警方將於台灣大道等多處路段安排警力疏導交通。圖／警方提供
警方將於台灣大道等多處路段安排警力疏導交通。圖／警方提供

台中市 國道 觀光景點 連假

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