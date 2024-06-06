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端午節三天連假 中市「這天」改定時定點收運

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
端午節連假三天，台中市6月10日端午節當天暫停沿街收運垃圾，改採「定時定點」垃圾收運服務。圖／中市府環保局提供
端午節連假三天，台中市6月10日端午節當天暫停沿街收運垃圾，改採「定時定點」垃圾收運服務。圖／中市府環保局提供

端午節連假將屆，台中市環保局6月10日端午節當天暫停沿街收運垃圾，改採「定時定點」垃圾收運服務，在全市廣設638處定點，每處停留時間約5至30分鐘。另6月8日維持正常沿街收運；6月9日清潔隊則為例行休假。

環保局指出，端午節連假收運時刻、地點與平常日不同，6月8日維持正常沿街收運；6月9日清潔隊例休不收運；6月10日端午節當天暫停沿街收運垃圾，改採「定時定點」垃圾收運服務。

環保局長陳宏益表示，民眾歡慶端午節，應景食物也請確實分類，肉粽的粽葉屬於一般垃圾，不可丟廚餘桶，吃剩的肉粽為廚餘及水果類果皮、果核為生廚餘，請民眾配合將垃圾分類為「資源垃圾」、「生、熟廚餘」及「一般垃圾」3類，達到垃圾分類減量。

環保局提醒，部分廢容器經過垃圾車的擠壓、摩擦，會產生火花造成爆炸，如瓦斯瓶、殺蟲劑、髮膠、清潔劑等「高壓容器」，請確認用盡，如未使用完畢請至空曠處進行排空，回收時應將該容器獨立打包，並在外包裝上加註「內有高壓瓶」提示警語，交付資收人員，切勿直接丟垃圾車，以確保清潔人員安全。

垃圾車 廚餘 環保局長 端午節

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