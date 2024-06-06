快訊

股價頻創高還祭庫藏股？台積電發重訊解釋原因

你真的會用微波爐嗎？超商「3種東西」千萬別微波 誤放恐爆炸

用行動溫暖花蓮 中市4大建築公會發動團購

中央社／ 台中6日電

為支持花蓮走出震災困境，台中市都市發展局今天舉辦花蓮農特產品展售會，台中市4大建築公會也協助發動會員團購超過70萬元，副市長黃國榮代表感謝公會用行動溫暖花蓮。

台中市都發局上午舉行「為母親做件好事～都發之友用行動溫暖花蓮」農特產品展售活動，台中市副市長黃國榮、都發局長李正偉籲請大家用行動幫助花蓮，台中市不動產開發商業同業公會、台中市大台中不動產開發商業同業公會、台中市建築師公會、社團法人台中市建築經營協會也到場響應。

黃國榮致詞指出，感謝台中市4大建築相關公會的支持，大家一起用愛心溫暖在0403花蓮地震中受創的花蓮縣，現在花蓮觀光客減少，當地農特產品銷售也受衝擊，台灣是充滿愛心的國家，台中市更是溫暖的城市，市長盧秀燕除親自前往花蓮，也號召百團前進花蓮，以實際行動幫忙花蓮。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄指出，建築同業公會對震災很有感，響應都發局的活動，號召會員一起團購花蓮美食及特產，總金額超過70萬元，以另一種形式支持花蓮，盼藉此活動拋磚引玉，喚起各界同心齊力，未來各公會也會組團到花蓮觀光，用行動溫暖花蓮。

今天的展售活動，現場有來自花蓮吉安、光豐、富里、鳳榮及壽豐等鄉鎮的優質農特產品，包括吉安米、芋頭炊粉、黑糯米、紅藜麵、富麗米果捲、福猩乾拌麵、剝皮辣椒、花蓮鯛魚酥等逾20項農特產品，歡迎大家前來選購。

台中市 建築師 花蓮

延伸閱讀

KKday買機票送住宿、體驗 振興花蓮觀光每人1781元起

2024最新花蓮旅遊補助懶人包！振興花蓮觀光獎勵、國旅補助重點 旅遊攻略一次看

盧秀燕議會「請假」出席總統就職典禮 藍議員語出驚人

總質詢請假！盧秀燕參加總統就職典禮 議員籲藍綠共同合作

相關新聞

竹山暫置場成為縣內最大垃圾山 現場堆2.4萬捆包待處理

南投縣內目前有草屯、竹山兩個規模較大的垃圾暫置場，隨著草屯垃圾山即將移除完畢後，占地10公頃的竹山暫置場，將成為縣內最大...

台中水湳園區兩大地招商流標 經發局：修改招商條件提高誘因

台中水湳經貿園區重大建設陸續完工，中市府釋出「經貿段6、8地號」土地設定地上權招商，合計3.86公頃，緊鄰會展中心與綠美...

台中神岡千戶老舊自來水管汰換 11月全部完工

台中市神岡區中山路、厚生路等地區自來水管老舊，滲漏情形嚴重，立委楊瓊瓔及中市議員羅永珍去年爭取自來水公司納入管線更新計畫...

避開端午連假交通地雷 國1接台74線大雅系統首次面臨考驗

周末就是3天端午連假，屆時返鄉、出遊人潮將湧現，台中市警察局為維持交通順暢，7日至10日將動員包括警察、義交共1887人...

端午節三天連假 中市「這天」改定時定點收運

端午節連假將屆，台中市環保局6月10日端午節當天暫停沿街收運垃圾，改採「定時定點」垃圾收運服務，在全市廣設638處定點，...

全齡服務 彰化埤頭綜合衛服大樓明年完工

彰化縣埤頭鄉綜合式長照服務暨衛生所大樓新建工程昨天舉行上梁典禮，彰化縣長王惠美表示，這是彰化縣第一個結合衛生所、公設民營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。