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全齡服務 彰化埤頭綜合衛服大樓明年完工

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
埤頭鄉綜合式長照服務暨衛生所大樓新建工程昨天舉行上梁典禮，預計明年完工。記者林宛諭／攝影
埤頭鄉綜合式長照服務暨衛生所大樓新建工程昨天舉行上梁典禮，預計明年完工。記者林宛諭／攝影

彰化縣埤頭鄉綜合式長照服務暨衛生所大樓新建工程昨天舉行上梁典禮，彰化縣長王惠美表示，這是彰化縣第一個結合衛生所、公設民營托嬰中心、住宿式長照機構大樓，預定明年完工，將提供0至100歲的全方位服務；衛生福利部長照司長祝健芳表示，希望這棟大樓未來可以改變部分民眾認為長照是個嫌惡設施的觀念。

王惠美表示，埤頭綜合式長照服務暨衛生所大樓由衛福部補助約2.8億元，縣府自籌約2.8億元，共挹注5.6億元興建，規畫地下一樓為停車場，一、二樓為衛生所、公設民營托嬰中心、育兒親子館，三樓為日間照顧中心、復健中心，四樓至七樓為住宿式長照機構。另一棟相同服務的綜合大樓將在田中鎮新建。

王惠美說，彰化縣高齡化人口平均19%，其中埤頭鄉高齡人口約21%，因此打造讓縣內長輩有更好、更平價住宿式的長照機構，同時為配合衛生福利部的一國中學區一日照計畫，目前41個學區已有31個學區開辦日照中心，規畫中的還有10案，其中整合式的衛福大樓更規畫了18棟，要讓鄉親得到全方位照顧，年輕人可以全心打拚事業。

祝健芳表示，在前瞻計畫裡，包括衛福長照據點，彰化縣就提報65案，整個核定經費為16.5億元，是全國22縣市中排名第1，對於長照需求人數的服務涵蓋率已達到89.21%，而全國平均值則是80.12%，可看出彰化努力從預防延緩促進健康，一路做到失能者的重症照顧。

復健 王惠美 衛生所 衛福部 長照

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