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主體完工 台中綠美圖拚明年底啟用

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
融合圖書館與美術館的台中綠美圖，台中市議會教育文化委員會昨日視察綠美圖工程進度，要求市府按照時程啟用，不能跳票。記者余采瀅／攝影
融合圖書館與美術館的台中綠美圖，台中市議會教育文化委員會昨日視察綠美圖工程進度，要求市府按照時程啟用，不能跳票。記者余采瀅／攝影

全國唯一融合圖書館美術館的台中綠美圖，主體工程已完工，台中市議會教育文化委員會昨天視察綠美圖工程進度，要求市府按照明年底啟用的時程，不能跳票。文化局長陳佳君表示，會全力以赴達成目標。

綠美圖位於台中水湳園區，由獲得普立茲克建築獎的妹島和世、西澤立衛的SANAA事務所設計，以8棟建築串連，外層罩上金屬擴張網，展現建築的通透性；圖書館打造全齡閱讀空間，美術館則規畫5大展覽空間，其中最大展間有27公尺高，為全國最高，上方有特殊玻璃引入燈光與自然光，希望營造驚豔的藝術展覽氛圍。

市議員黃守達、陳淑華、陳廷秀、江肇國在視察時，分別就綠美圖為美術館與圖書館共構連動機制、要求策展要以台中在地藝術家為主、交通規畫及收費機制，表達關切。

陳佳君表示，綠美圖不只硬體互相連通，策展機制與未來營運管理，兩館會成立共同小組定期討論。美術館未來策展，將會以國際與在地藝術家對話的聯展呈現，至於在地藝術家個展，則會在台中五大文化中心展出。

美術館長賴依欣說，美術館目前已收604件館藏品，正進行相關整飭及典藏作業，典藏政策將著眼於台灣藝術史的重要作品，並建構中部藝術發展脈絡，同時拓展國際交流平台，蒐購跨地域和國際的重要作品；開館策展規畫則從美術館與周圍環境關係出發，詮釋台中的發展歷程與城市性格，延續至國際議題探索。

建設局長陳大田說，綠美圖規畫335個車位，會展中心800多個車位，中央公園北側也有數百個車位，除鼓勵民眾多使用大眾運輸工具前往，也會請交通局做整體交通規畫。

至於門票部分，陳佳君表示，美術館不是以營業為目的，但藝術創作或表演仍要有實質面的支持，將會研擬訂定；賴依欣說，台中美術館將採基礎展覽不收費，特展採收費制，但是收費不會太高。

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