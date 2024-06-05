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黃仁勳宣布設第2座研發中心 盧秀燕：台中一定是首選

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
輝達將在台設第2座研發中心，台中市長盧秀燕今在臉書發文表示，「台中一定是首選」，水湳經貿園區隔壁就是國際知名的「逢甲夜市」，NVIDIA最好的選擇就是台中。圖／截取自盧秀燕臉書
輝達將在台設第2座研發中心，台中市長盧秀燕今在臉書發文表示，「台中一定是首選」，水湳經貿園區隔壁就是國際知名的「逢甲夜市」，NVIDIA最好的選擇就是台中。圖／截取自盧秀燕臉書

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日透露將在台加碼投資AI超級電腦中心，設第二座研發中心，各縣市政府極力爭取。台中市長盧秀燕表示，「台中一定是首選」，水湳經貿園區隔壁就是國際知名的「逢甲夜市」，NVIDIA最好的選擇就是台中。

盧秀燕在臉書發文指出，「NVIDIA 在台設立研發總部，我當然要竭力爭取！」黃仁勳執行長開出第一個條件是要有「夜市」，她一聽就知道「台中一定是首選」，我們的水湳經貿園區隔壁就是國際知名的「逢甲夜市」，逢甲一出，誰與爭鋒。

盧秀燕說，不只夜市厲害，近年國際科技大廠紛紛選擇台中，這就是台中最堅強的證明，包含台積電、美光都已經落腳台中，尤其最先進的晶圓廠就是AI產業的核心設施，搭配中台灣地區廣納700萬常住人口，蘊藏豐厚的研發人才將會是NVIDIA最需要的即戰力。

盧秀燕提到，台中不僅在產業面上有競爭力，市府也在水湳經貿園區中大舉投資基礎建設，包含會展中心、綠美圖、轉運中心，成為經貿、產業、交通的重鎮，「NVIDIA最好的選擇就是台中」，市府願意媒合投資，招商引資厚植台中。

據了解，台中水湳經貿園區的創研段有7塊用地，占地廣大，且距離逢甲夜市相當近，相當符合黃仁勳開出的條件需求；另東海大學校園腹地廣大，且鄰近東海夜市，也有3塊用地合適，中市府將積極爭取輝達落腳台中。

東海大學表示，東海為台中市的一份子，若政府有意爭取輝達AI研發中心落腳台中，東海大學不僅座落三大科學、工業園區之間，更擁有廣大的土地資源與絕佳的地理位置，將全力支持與配合。

東海大學 盧秀燕 逢甲夜市

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