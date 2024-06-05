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影／扯！騎車上合歡山武嶺 省20元鑽縫集體逃票

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
有機車騎士為規避合歡山武嶺停車場每次20元停車費，竟騎車鑽縫隙離場。圖／民眾提供
有機車騎士為規避合歡山武嶺停車場每次20元停車費，竟騎車鑽縫隙離場。圖／民眾提供

為改善合歡山停車亂象，武嶺停車場於今年4月初開始收費，卻有機車騎士為規避每次20元停車費，竟騎車鑽汽車出口柵欄旁、防撞桿縫隙離場，過程全都錄；可悲的是，不只1台更多達16台，不少人痛罵「沒水準」、「為20元秀下限」。

合歡山昆陽、武嶺及合歡山莊3處停車場過去不收費，但因停車格有限，常遭長期占用，為遏止停車亂象，今年4月4日實施停車收費，周一至四每小時50元、周五至日及例假日每小時60元，當日最高上限300元，機車則是每次20元。

沒想到，武嶺停車場竟出現有機車騎士集體逃票，昨天清晨5時許，一大票約10台機車，疑為規避20元停車費，故意不走機車出口繳費，而是騎車硬鑽防撞桿中間、汽車出口柵欄旁等縫隙離場，超誇張行徑被場內監視器和其他遊客拍下。

而經停車場業者調出監視器畫面，確認有16位機車騎士違規逃票；臉書專頁「中橫路況交通資訊站」也PO出機車鑽縫離場影片，並貼文提醒，世上有種東西叫監視器，請守規矩勿破壞停車設施，讓不少網友看了相當傻眼，直呼太可悲了。

由於，逃票機車不只不只1、2台，竟有10多台，令不少人直呼，「這就是台灣人的教育嗎，好丟臉」、「公民素養低落」、「使用者付費很難嗎」等，也有人痛罵「沒水準」、「為20元秀下限」、「沒錢就不要出門」、「幾十元都不願意付」等。

停車場業者歐特儀公司則表示，對於部分民眾違規逃票感到遺憾，而逃票行為不可取，且對場內交通造成影響，甚至有危及自身或他人安全疑慮，若造成停車設備受損，將依法要求駕駛負起毀損責任，呼籲民眾遵守停車場使用規範。

機車騎士為規避合歡山武嶺停車場每次20元停車費，竟騎車鑽縫隙離場，過程全都被監視器錄下。圖／擷取自臉書「中橫路況交通資訊站」
機車騎士為規避合歡山武嶺停車場每次20元停車費，竟騎車鑽縫隙離場，過程全都被監視器錄下。圖／擷取自臉書「中橫路況交通資訊站」

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