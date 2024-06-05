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端午連假 高鐵台中站AI攝影機全天取締違停

中央社／ 台中5日電

端午連假將屆，高鐵台中站預期將湧入大量車潮。警方提醒，站區1及2樓的接、送旅客區域，均建置AI攝影機全天科技執法取締違規車輛，1樓載客區為違停熱區，呼籲民眾切勿違規。

台中市警察局烏日分局今天發布新聞稿表示，端午節連續假期期間，預期將有大量返鄉及外出旅遊旅客、車潮，湧入轄內高鐵台中站、台鐵新烏日站、東海商圈等周邊道路，警方將透過「行車流暢中心」掌控，若有壅塞情形，將立即調派線上警力前往加強疏導。

其中，高鐵台中站區行車動線，警方指出，若由台74線中彰快速道路至台中高鐵匝道口進出，在連假交通尖峰期間易發生回堵，將連動造成高鐵站區周邊道路壅塞情形，呼籲民眾可多利用台鐵、公車、計程車等大眾交通運輸工具前往。

另外，高鐵台中站1及2樓的接、送旅客區域，均建置「違規停車偵測執法設備」，透過AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、接、送客，以及攬客等違規情事。

警方表示，1樓計程車排班區域，也建置攝影機進行全時錄影，以防止違規攬客行為，民眾前往高鐵站搭車或接送旅客，切勿任意違規停車或任意上、下客；根據近日違規樣態分析，以1樓載客區違停超過3分鐘為主，可依法開罰新台幣600元以上、1200元以下。

警方呼籲，端午節連假大量車潮外出旅遊，極易造成各路段車多壅塞，建議用路人外出前可利用「台中交通網」App查詢，避開壅塞路段。

台中市 科技執法 端午節 車潮 連假 違停 高鐵

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