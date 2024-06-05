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網傳私校校車阻擋救護車 中市警：非刻意阻擋

中央社／ 台中5日電
台中市一輛私校校車被網友指控昨4日行經北屯時，未禮讓救護車，警方調查後發現是誤會。 圖／讀者提供
台中市一輛私校校車被網友指控昨4日行經北屯時，未禮讓救護車，警方調查後發現是誤會。 圖／讀者提供

網傳1輛私校校車昨天行經台中市某路口停等紅燈時，遇後方救護車鳴笛卻未避讓。警方今天表示，經調查事發當時車多，且校車車體較長，在號誌轉換後救護車順利通過，非刻意阻擋。

昨天網路轉傳1則影片，畫面中位於台中市北屯區文心路與北屯路口，1輛救護車鳴警笛行駛在文心路內側車道，但因路口紅燈，救護車前方1輛私校校車只能緩慢向前，拍攝者質疑校車未避讓救護車，恐延誤送醫。

台中市警察局第五分局表示，警方今天獲報後立即啟動調查，因網傳影像為後方車輛所拍攝，未顯示時間且無法判定校車前方路況，經警方調閱周邊路口監視器後，查出案發時間為4日下午5時55分。

警方指出，經了解當時1輛校車停等紅燈時，後方有1輛救護車準備通過路口，路口有員警進行交通疏導勤務，見狀立即上前疏導，但因適逢下班時間車流量大，且校車車體較長，導致儲車空間不足，在警方持續引導車流之際，恰逢號誌轉換，因此救護車順利通過路口，尚無網傳遭阻擋的狀況。

警方提醒，依據道路交通管理處罰條例規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車等警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照，本案經檢視相關影像並無違反相關規定。

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