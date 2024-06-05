國內第一座 日月潭國家級水上運動中心今順利完工啟用

日月潭是全國第四座水上運動中心，同時是第一座內陸高山湖泊型水上運動訓練中心，南投縣長許淑華指出，這個國家級的水上運動訓練場域，總工程經費由體育署核定補助6500萬元，縣府自籌1625萬元，在南投縣府持續爭取下，歷時3年工期，打造地下1樓、地上3樓，具設計感的白色方型建築物，今天終於完工啟用。

縣長許淑華指出，水里商工划船隊從過去月牙灣的水訓時期，30年來經歷場地的簡陋，運動員住在鐵皮屋，也沒有艇庫可用，環境相當克難，縣府歷經多年努力，為提供縣內划船、輕艇優秀運動員更優質訓練環境，多年來排除萬難，申請國有土地變更分區使用，並撥用現址作為訓練中心用地，興建出最嶄新的水上運動中心。

許淑華指出，南投縣擁有得天獨厚的日月潭月牙灣訓練水域，輕艇、划船成為南投縣體育賽事奪牌重點項目之一，在此絕佳環境中，也培育眾多奧亞運國手，例如全運會創下划船單人雙槳連續18年9連霸金牌紀錄的汪明輝、雙人雙槳8連霸金牌紀錄的蔡文輝、2018雅加達亞運女子單人雙槳銀牌黃義婷等，皆是縣內培育的划船奪牌好手。

水里商工划船隊總教練彭坤郎說，日月潭水域寬廣，可設置符合國際標準的2200公尺西式划船賽道，加上水量豐沛、風勢穩定、不受潮汐與水流影響，能展現中高海拔的訓練成效，是國內最佳划船輕艇訓練場域，水訓中心的落成，是國內邁向國際級水上運動培訓環境的新里程碑，受訓學生除了減少舟車勞頓，並節省可觀交通費用，有助提昇選手訓練成效。