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國內第一座 日月潭國家級水上運動中心今順利完工啟用

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭水上運動中心主建物包括地下一樓、地上三樓，有重量訓練室、選手教練休息室及全新教室、餐廳、艇庫等，今天順利完工啟用。記者黑中亮／攝影
日月潭水上運動中心主建物包括地下一樓、地上三樓，有重量訓練室、選手教練休息室及全新教室、餐廳、艇庫等，今天順利完工啟用。記者黑中亮／攝影

日月潭是全國第四座水上運動中心，同時是第一座內陸高山湖泊型水上運動訓練中心，南投縣長許淑華指出，這個國家級的水上運動訓練場域，總工程經費由體育署核定補助6500萬元，縣府自籌1625萬元，在南投縣府持續爭取下，歷時3年工期，打造地下1樓、地上3樓，具設計感的白色方型建築物，今天終於完工啟用。

縣長許淑華指出，水里商工划船隊從過去月牙灣的水訓時期，30年來經歷場地的簡陋，運動員住在鐵皮屋，也沒有艇庫可用，環境相當克難，縣府歷經多年努力，為提供縣內划船、輕艇優秀運動員更優質訓練環境，多年來排除萬難，申請國有土地變更分區使用，並撥用現址作為訓練中心用地，興建出最嶄新的水上運動中心。

許淑華指出，南投縣擁有得天獨厚的日月潭月牙灣訓練水域，輕艇、划船成為南投縣體育賽事奪牌重點項目之一，在此絕佳環境中，也培育眾多奧亞運國手，例如全運會創下划船單人雙槳連續18年9連霸金牌紀錄的汪明輝、雙人雙槳8連霸金牌紀錄的蔡文輝、2018雅加達亞運女子單人雙槳銀牌黃義婷等，皆是縣內培育的划船奪牌好手。

水里商工划船隊總教練彭坤郎說，日月潭水域寬廣，可設置符合國際標準的2200公尺西式划船賽道，加上水量豐沛、風勢穩定、不受潮汐與水流影響，能展現中高海拔的訓練成效，是國內最佳划船輕艇訓練場域，水訓中心的落成，是國內邁向國際級水上運動培訓環境的新里程碑，受訓學生除了減少舟車勞頓，並節省可觀交通費用，有助提昇選手訓練成效。

南投縣教育處指出，水訓中心落成後，設置重量訓練室、選手、教練休息室、教室、餐廳、衛浴設備、茶水間、船艇放置區等多功能空間，搭配上下船碼頭，除提供南投縣各級划船、輕艇選手水域運動訓練外，也提供水里商工、暨南大學、臺灣體育運動大學及國家代表隊培訓場域，有助提升台灣水上運動的整體實力。

日月潭水上運動中心主建物包括地下一樓、地上三樓，有重量訓練室、選手教練休息室及全新教室、餐廳、艇庫等，今天順利完工啟用。記者黑中亮／攝影
日月潭水上運動中心主建物包括地下一樓、地上三樓，有重量訓練室、選手教練休息室及全新教室、餐廳、艇庫等，今天順利完工啟用。記者黑中亮／攝影
日月潭水上運動中心主建物包括地下一樓、地上三樓，有重量訓練室、選手教練休息室及全新教室、餐廳、艇庫等，今天順利完工啟用。記者黑中亮／攝影
日月潭水上運動中心主建物包括地下一樓、地上三樓，有重量訓練室、選手教練休息室及全新教室、餐廳、艇庫等，今天順利完工啟用。記者黑中亮／攝影
日月潭月牙灣的國家級水上運動中心，多年來培養出很多國家級划船選手，代表台灣為國爭光。記者黑中亮／攝影
日月潭月牙灣的國家級水上運動中心，多年來培養出很多國家級划船選手，代表台灣為國爭光。記者黑中亮／攝影
日月潭水上運動中心主建物包括地下一樓、地上三樓，有重量訓練室、選手教練休息室及全新教室、餐廳、艇庫等，今天順利完工啟用。記者黑中亮／攝影
日月潭水上運動中心主建物包括地下一樓、地上三樓，有重量訓練室、選手教練休息室及全新教室、餐廳、艇庫等，今天順利完工啟用。記者黑中亮／攝影

日月潭 許淑華 運動 金牌 體育

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