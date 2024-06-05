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影／工藝人的大日子！工藝70慶生 六五工藝節開跑

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台灣工藝研究發展中心70周年，六五工藝節今開幕，「工藝遶境」同步開展，由該中心主任陳殿禮（左）擔任列車長。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心70周年，六五工藝節今開幕，「工藝遶境」同步開展，由該中心主任陳殿禮（左）擔任列車長。記者賴香珊／攝影

國立台灣工藝研究發展中心適逢70周年，鑒於6月5日是世界環境日，更是「台灣工藝之父」顏水龍誕辰，訂定「六五工藝節」為台灣工藝人的節慶，系列活動今起在南投開跑，並將跨域展開工藝遶境至台北、彰化、台東、台南、新竹巡禮。

工藝中心主任陳殿禮表示，該中心前身「南投縣工藝研究班」是顏水龍於1954年創立，致力培育台灣工藝技藝人才，今年適逢70周年，為紀念創辦人在台灣工藝發展史上的卓越貢獻，將其生日並響應「世界環境日」訂定為「六五工藝節」。

而「六五工藝節」象徵台灣工藝的精神與價值，符合工藝落實推動友善環境及永續發展，是台灣工藝人的重要節慶，倡議「活工藝・工藝活」盼喚起全民對工藝的重視，期許六五工藝，未來能像五一勞動、九三軍人等節日，被國人牢牢記住。

工藝中心今也邀請各地藝術創作者穿戴或攜帶工藝品參與「六五工藝節」，陳殿禮也與電光企業代表李文娟、台灣工藝聯盟總會理事長陳啟村、南投文化局長林榮森等為顏水龍的馬賽克壁畫「熱帶魚」揭幕，宣示「六五工藝節」活動起跑。

電光企業代表李文娟說，「熱帶魚」是顏水龍應其企業之邀的創作，色彩絢麗奔放，也是他唯一以海洋為題材的馬賽克鑲嵌壁畫，先前曾損壞，經修復後，董事長李昭亭決定將該作品捐予工藝中心保存，得以陳列作為該園區戶外裝置藝術

陳殿禮也提到，歡慶工藝中心70年每個月都有活動，「六五工藝節」重頭戲「工藝遶境」今同步開展，展出國寶作品，首站南投，再跨域至台北、彰化、台東、台南、新竹，盼如媽祖遶境讓工藝回返地方，2025年更將舉辦台灣工藝博覽會。

此外，本月6至10日於該中心園區也將有工藝大師—獻藝傳心、工藝行旅、工藝辦桌、工藝電影院、工藝市集、工藝展覽等活動，其中電影院自9日起連續4周每周日播放，詳情可至工藝中心官網（https://www.ntcri.gov.tw/）或臉書查詢。

「六五工藝節」系列活動今在南投開跑，「工藝遶境」同步開展，後續將跨域巡禮至台北、彰化、台東、台南、新竹。記者賴香珊／攝影
「六五工藝節」系列活動今在南投開跑，「工藝遶境」同步開展，後續將跨域巡禮至台北、彰化、台東、台南、新竹。記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心適逢70周年，該中心主任陳殿禮今宣布，訂定「六五工藝節」為台灣工藝人的節慶。記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心適逢70周年，該中心主任陳殿禮今宣布，訂定「六五工藝節」為台灣工藝人的節慶。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮（左2）與電光企業代表李文娟（右2）、台灣工藝聯盟總會理事長陳啟村（右1）、南投文化局長林榮森（左1）等為「台灣工藝之父」顏水龍的馬賽克壁畫「熱帶魚」揭幕。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮（左2）與電光企業代表李文娟（右2）、台灣工藝聯盟總會理事長陳啟村（右1）、南投文化局長林榮森（左1）等為「台灣工藝之父」顏水龍的馬賽克壁畫「熱帶魚」揭幕。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心70周年，各地藝術創作者今天穿戴或攜帶工藝品參與「六五工藝節」。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心70周年，各地藝術創作者今天穿戴或攜帶工藝品參與「六五工藝節」。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心70周年，為紀念創辦人顏水龍且響應世界環境日訂定「六五工藝節」，其系列活動也於今天開跑。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心70周年，為紀念創辦人顏水龍且響應世界環境日訂定「六五工藝節」，其系列活動也於今天開跑。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心70周年，六五工藝節今開幕，「工藝遶境」同步開展，由該中心主任陳殿禮（左）擔任列車長。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心70周年，六五工藝節今開幕，「工藝遶境」同步開展，由該中心主任陳殿禮（左）擔任列車長。記者賴香珊／攝影

南投縣 國寶 文化局 永續 裝置藝術 遶境

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