影／工藝人的大日子！工藝70慶生 六五工藝節開跑
國立台灣工藝研究發展中心適逢70周年，鑒於6月5日是世界環境日，更是「台灣工藝之父」顏水龍誕辰，訂定「六五工藝節」為台灣工藝人的節慶，系列活動今起在南投開跑，並將跨域展開工藝遶境至台北、彰化、台東、台南、新竹巡禮。
工藝中心主任陳殿禮表示，該中心前身「南投縣工藝研究班」是顏水龍於1954年創立，致力培育台灣工藝技藝人才，今年適逢70周年，為紀念創辦人在台灣工藝發展史上的卓越貢獻，將其生日並響應「世界環境日」訂定為「六五工藝節」。
而「六五工藝節」象徵台灣工藝的精神與價值，符合工藝落實推動友善環境及永續發展，是台灣工藝人的重要節慶，倡議「活工藝・工藝活」盼喚起全民對工藝的重視，期許六五工藝，未來能像五一勞動、九三軍人等節日，被國人牢牢記住。
工藝中心今也邀請各地藝術創作者穿戴或攜帶工藝品參與「六五工藝節」，陳殿禮也與電光企業代表李文娟、台灣工藝聯盟總會理事長陳啟村、南投文化局長林榮森等為顏水龍的馬賽克壁畫「熱帶魚」揭幕，宣示「六五工藝節」活動起跑。
電光企業代表李文娟說，「熱帶魚」是顏水龍應其企業之邀的創作，色彩絢麗奔放，也是他唯一以海洋為題材的馬賽克鑲嵌壁畫，先前曾損壞，經修復後，董事長李昭亭決定將該作品捐予工藝中心保存，得以陳列作為該園區戶外裝置藝術。
陳殿禮也提到，歡慶工藝中心70年每個月都有活動，「六五工藝節」重頭戲「工藝遶境」今同步開展，展出國寶作品，首站南投，再跨域至台北、彰化、台東、台南、新竹，盼如媽祖遶境讓工藝回返地方，2025年更將舉辦台灣工藝博覽會。
此外，本月6至10日於該中心園區也將有工藝大師—獻藝傳心、工藝行旅、工藝辦桌、工藝電影院、工藝市集、工藝展覽等活動，其中電影院自9日起連續4周每周日播放，詳情可至工藝中心官網（https://www.ntcri.gov.tw/）或臉書查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言