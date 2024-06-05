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國道用路人注意！國1彰化交流道南下出口匝道 5日、6日夜間封閉施工
高速公路局辦理國道1號彰化交流道南下出口匝道（往彰化方向）路面改善，今天（5日）及明天（6日）每天晚間9時到清晨6時，將封閉此一出口匝道，呼籲用路人配合，提前改道。
高速公路局表示，國道1號彰化交流道南下出口匝道封閉時段，用路人請改由鹿港方向匝道下高速公路至中華西路迴轉往彰化方向行駛。
高速公路局呼籲駕駛人，行經交通管制區域減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。
相關道路資訊，除可留意可變標誌顯示訊息，也可撥打1968(路況查詢專線)及收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網www.freeway.gov.tw以瞭解最新施工路況。
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