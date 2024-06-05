快訊

未拉緊手煞車！司機尿急臨停凱道 巴士滑行180米直撞「總統府花圃」

周大福深圳廠突停工停產 員工苦喊：沒有地方可養老了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道用路人注意！國1彰化交流道南下出口匝道 5日、6日夜間封閉施工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國道1號彰化交流道南下出口匝道（往彰化方向）今天（5日）及明天（6日）每天晚間9時到清晨6時將封閉，呼籲用路人配合，提前改道。圖／高速公路局提供
國道1號彰化交流道南下出口匝道（往彰化方向）今天（5日）及明天（6日）每天晚間9時到清晨6時將封閉，呼籲用路人配合，提前改道。圖／高速公路局提供

高速公路局辦理國道1號彰化交流道南下出口匝道（往彰化方向）路面改善，今天（5日）及明天（6日）每天晚間9時到清晨6時，將封閉此一出口匝道，呼籲用路人配合，提前改道。

高速公路局表示，國道1號彰化交流道南下出口匝道封閉時段，用路人請改由鹿港方向匝道下高速公路至中華西路迴轉往彰化方向行駛。

高速公路局呼籲駕駛人，行經交通管制區域減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。

相關道路資訊，除可留意可變標誌顯示訊息，也可撥打1968(路況查詢專線)及收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網www.freeway.gov.tw以瞭解最新施工路況。

交通管制 國道 彰化 高速公路 鹿港 1968

延伸閱讀

砂石車疑爆胎自撞 雲林、彰化警車到場竟被後車追撞

塞翻了！國1南下高雄貨櫃車事故翻覆 鼎金系統至高雄段管制封閉

國道1號與台74線銜接通車 台中尖峰往返市區省20幾分鐘

下午5時通車！國1增設銜接台74線 尖峰可節省20分鐘

相關新聞

國內第一座 日月潭國家級水上運動中心今順利完工啟用

日月潭是全國第四座水上運動中心，同時是第一座內陸高山湖泊型水上運動訓練中心，南投縣長許淑華指出，這個國家級的水上運動訓練...

影／工藝人的大日子！工藝70慶生 六五工藝節開跑

國立台灣工藝研究發展中心適逢70周年，鑒於6月5日是世界環境日，更是「台灣工藝之父」顏水龍誕辰，訂定「六五工藝節」為台灣...

代父出征當選 台中外埔新任廍子里長廖郁林就職

台中市外埔區前廍子里長廖泰祥因民事判決當選無效致解除職務，日前補選，由廖前里長之子廖郁林及第三屆廍子里長陳再福姪子陳揚哲...

國道用路人注意！國1彰化交流道南下出口匝道 5日、6日夜間封閉施工

高速公路局辦理國道1號彰化交流道南下出口匝道(往彰化方向)路面改善，今天（5日）及明天（6日）每天晚間9時到清晨6時，將...

台中綠美圖主體工程完工 預定明年底開館

全國唯一融合圖書館與美術館的台中綠美圖，主體工程已完工，預計明年底開館啟用。台中市議會教育文化委員會今日視察綠美圖工程進...

爭取球場整修 台中洲際球場1.1億改善費用獲體育署核定將動工

全台各地職業棒球場整修改善正進行，身兼中華職棒大聯盟會長及立委蔡其昌向教育部體育署爭取自64億公共建設計畫中匡列部分預算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。