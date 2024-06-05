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代父出征當選 台中外埔新任廍子里長廖郁林就職

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市民政局長吳世瑋（左）今天代表中市長盧秀燕頒發當選證書、印信，祝賀外埔區廍子里新任里長廖郁林就職。圖／台中市民政局提供
台中市民政局長吳世瑋（左）今天代表中市長盧秀燕頒發當選證書、印信，祝賀外埔區廍子里新任里長廖郁林就職。圖／台中市民政局提供

台中市外埔區前廍子里長廖泰祥因民事判決當選無效致解除職務，日前補選，由廖前里長之子廖郁林及第三屆廍子里長陳再福姪子陳揚哲角逐參選，廖郁林以412票勝出，經中市選委會公告當選，今天在外埔區公所舉行就職典禮。

台中市政府民政局長吳世瑋今天代表中市長盧秀燕頒發當選證書、印信，並致送「造福里民」賀匾，祝賀廍子里新任里長廖郁林就職。

吳世瑋表示，廖郁林里長曾任台灣糖業股分有限公司銷售部店長及生物科技公司生產部技師，熟悉廍子里地方事務，熱心公益、深耕地方，也瞭解里民的需求；此次補選能獲得里民支持，眾望所歸，期許廖里長延續父業積極推展里政、守護里民，成為市府與民眾間最佳的溝通橋梁，攜手提升里民生活福祉，促進地方健全發展。

新任廍子里長廖郁林表示，他感謝所有廍子里鄉親一路的支持與陪伴，未來也請各位里長前輩給予指導，他會努力學習把好的服務延續下去，全力達成各項里民交付的任務，提升廍子里民生活福祉。

今天就職典禮，民政局長吳世瑋、外埔區長葉聯慶、外埔區里長聯誼會長高芳春和在地各里長均到場觀禮；立法院副院長江啟臣、立委蔡其昌、市議員李文傑、楊啓邦也派員致意。

台中市 江啟臣 盧秀燕 蔡其昌 補選

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