彰化長照服務涵蓋率超過全國平均值10% 埤頭綜合衛服大樓明年完工

彰化縣埤頭鄉綜合式長照服務暨衛生所大樓新建工程今天舉行上梁典禮，彰化縣長王惠美表示，這是彰化縣第一個結合衛生所、公設民營托嬰中心、住宿式長照機構大樓，預計明年完工，將提供0至100歲的全方位服務。

王惠美表示，埤頭綜合式長照服務暨衛生所大樓由衛福部補助約2.8億元，縣府自籌約2.8億元，共挹注5.6億元興建，規劃地下一樓為停車場，一、二樓為衛生所、公設民營托嬰中心、育兒親子館，三樓為日間照顧中心、復健中心，四樓至七樓為住宿式長照機構。而另一棟相同服務的綜合大樓將在田中鎮新建。

王惠美說，彰化縣高齡化人口平均19%，其中埤頭鄉高齡人口約21%，因此打造讓縣內長輩有更好、更平價住宿式的長照機構，也感謝縣議會議長謝典林及議員對縣府政策的支持，彰化縣配合衛生福利部的一國中學區一日照計畫，目前41個學區已有31個學區開辦日照中心，規劃中的還有10案，其中整合式的衛福大樓更規劃了18棟，要讓鄉親從0至100歲都能得到全方位的照顧，讓年輕人可以全心的打拚事業。

衛生福利部長照司長祝健芳表示，在前瞻計畫裡，包括衛福長照據點，彰化就提報65案，整個核定經費為16.5億元，是全國22縣市中排名第1。也看到彰化縣在對於長照需求人數的服務涵蓋率已達到89.21%，而全國的平均值則是80.12%，高過全國平均值近10%，可看出彰化非常努力從預防延緩促進健康，一路做到失能者的重症照顧。

祝健芳說，像埤頭這棟大樓的4到7樓，未來可以改變部分民眾認為長照是個嫌惡設施的觀念，而是可以帶動地方發展，創造就業機會，也是老有所終的福利國家希望建構的樣態。