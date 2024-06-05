中捷藍線基本設計已送中央審查 市府：動工後預定10年完工

台中捷運藍線綜合規劃今年1月29日獲行政院核定，等於進入實質工程規劃階段。台中市交通局表示，為縮短前置作業，交通局同步啟動中捷藍線基本設計，已完成沿線路線測量、地質、水文、管線、橋梁涵洞、土石方處理等各項調查工作，並已將審議資料提報交通部審查，中央核定後動工，預定10年完工通車。

捷運藍線全長24.8公里，規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場，沿途經過各大醫院、學校、觀光景點、政經中心，並與捷運綠線交會形成十字路網，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。

交通局長葉昭甫表示，為加速捷運藍線前置作業，在中央進行綜合規劃審查階段，交通局便同步啟動基本設計作業，完成計畫沿線的路線測量、地質、水文、管線、橋梁涵洞、土石方處理等各項調查工作，對運量需求、環境景觀融合、交通衝擊、水土保持、大甲斷層影響等重要事項分析提供更詳盡資訊，並落實在捷運土木、建築、水電、環控、軌道、機電系統基本設計圖說、規範、成本估算工作，完善後續計畫推動內容的準確性與安全性。

葉昭甫說，在捷運藍線都市計畫及用地取得方面，都市計畫變更書圖草案於去年2月完成7場公開說明會及公告公開展覽，進入台中市都市計畫委員會審議階段；去年至今年間共召開台中市都市計畫委員會專案小組6次會議，第6次專案小組會議決議考量後續用地取得對捷運藍線全案推進時程之要徑影響，採分階段審議發布實施方式進行，並陸續啟動用地取得，以利工程進場施作。

交通局指出，市府正進行捷運藍線都市計畫變更、用地取得作業及籌備工程相關招標作業，加速計畫推展捷運藍線。